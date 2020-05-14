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Dappei／韓妞出鏡率最高單品！今年必收「公主袖」　踩上球鞋製造帥氣反差感

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能夠讓休閒和氣質完美結合的設計「公主袖單品」有認真 Follow 韓國流行的女孩會發現，這樣的單品在 2020 出現非常頻繁，幾乎每個韓國小姐姐都擁有它，想要讓日常穿搭更加豐富的女孩，2020 必收公主袖單品，簡單 3 種設計日常和約會都能用到，讓穿搭輕鬆散發亮眼 100 分的魅力！

/ 襯衫

公主袖加上大量的花邊設計，讓普通的襯衫擁有了強烈的吸睛效果，為此搭配上選擇素色的單品才能夠襯托出質感氣質，簡約的兩種顏色搭配加強個性，想要加強氣勢選擇金屬的飾品，就能低調的展現理想魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 素色洋裝

公主袖設計的素色洋裝，散發柔和氣質的休閒感，做為日常下班約會穿搭非常合適，想要加強比例可以學韓國小姐姐，在腰綁上外套或是腰帶，強調腰線增加視覺的層次感，擁有好看的身體比例。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 花色洋裝

花色元素強烈的視覺，讓氣質裡帶有魅惑女人味，不想侵略性太高的女孩，在鞋款可以選擇休閒感單品，若是想要奪人目光就必須搭配長筒靴，強調身體線條展現魅力和花色元素相同，才能夠展現 100 分亮眼女人味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dappei 結語：

女孩在不同年紀喜歡的風格單品不同，不要排斥任何單品設計，唯有勇敢嘗試才能夠找到最適合自己年紀的風格，讓自己在每個時期都能展現 100 分的亮眼魅力。

文字編輯：Dora

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 公主袖
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