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小美人魚、鬼塚虎聯名　2020年夏日彩妝繽紛度破表

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▲LUNASOL,SHU UEMURA,植村秀,彩妝,夏妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／綜合報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

LUNASOL在今年夏季以美人魚的妝感，帶來充滿活力充沛的夏季印象，其中唇釉系列，看似顏色濃郁、鮮豔，但實際擦起來非常透亮、淡雅，簡單暈染或是混合塗抹，都可以顯現出澎潤、飽滿的唇妝效果，展現出夏天繽紛卻很消暑的彩妝印象。

▲LUNASOL,SHU UEMURA,植村秀,彩妝,夏妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在經典的眼影盤上，也採用繽紛的金橘色搭配棕色調，還有綠色搭配粉橘色，有種異國風情的質感，塗抹起來閃閃發亮的珠光，帶出細緻光彩的眼妝印象，淡淡的透明感不會過於濃郁，讓人有種夏日清爽的質感，非常好看。

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植村秀與Onitsuka Tiger 鬼塚虎在2020年也跨界合作，推出一系列的限定彩妝，將Onitsuka Tiger經典的運動鞋為設計靈感，把純潔白、東京紅、能量橘與靛藍色製作出一系列的唇膏以及眼彩系列，讓人拿到就能感受到滿滿的活力，顏色繽紛又大膽。

▲LUNASOL,SHU UEMURA,植村秀,彩妝,夏妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

其中非常值得注目的就是白色以及黃色的眼影盤，外盒就像是鞋子的設計，擁有Onitsuka Tiger經典的圖紋並以代表植村秀專業靈魂的筆刷筆觸來呈現圖樣，裡面則擁有8色的眼影搭配，一樣也是以球鞋經常出現的配色做為設計，像是白色、紅色、橘色、藍色等等，來代表品牌以及日式的活力與精神。

▲LUNASOL,SHU UEMURA,植村秀,彩妝,夏妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

另外在唇彩上，同樣也是運用球鞋的圖樣設計，總共有無色限粉霧保濕唇膏、無色限聚光豐潤唇膏兩種，可以呈現出飽和霧面的唇妝效果，或是水潤透亮的光澤感唇妝，其系列以大膽的紅色、橘色為唇膏色澤，能夠展現繽紛又JUICY的妝效。

▲LUNASOL,SHU UEMURA,植村秀,彩妝,夏妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

LUNASOL, SHU UEMURA, 植村秀, 彩妝, 夏妝
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