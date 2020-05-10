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做飯時蓋上鍋蓋、少用電池　7個隨手習慣拯救地球

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▲指甲,女性,陽光,咖啡,睡眠。（圖／unsplash）

▲生活隨手做就能成環保尖兵。（圖／unsplash、pixabay、享樂生活提供）

編輯／借借

夏季又是大量用電的時刻，除了可以從經濟角度考量，其實只要在日常生活做些小改變，一般人甚至不會察覺到什麼不變，就能為地球環保盡一份心力。

將淋浴比例拉高
忙碌了一整天，可以好好在浴缸泡澡確實是件舒服的事，但隨著時間進入夏天，泡澡的療癒感可能不如冬天高，不妨拉高淋浴的頻率，根據德國環境和自然保護聯盟(BUND)的統計，4口之家洗澡時若只選擇淋浴，可省下近萬元的能源費與水費。

▲▼洗澡,淋浴,沐浴。（圖／免費圖庫pxhere）

間歇性用水
有許多人可能沒注意，在刷牙洗臉時，或是在洗手的時候，在抹牙膏或是肥皂搓揉的空擋把水關起來，可以省下大量的水資源。

▲洗手。（圖／Unsplash）

少用電池
購買市面上的一次性電池來使用，是最浪費資源的一件事，建議在購物時就不要去選擇要裝電池來使用的產品，一顆電池內所能使用的電力，換作插座來供電，其價格可以差到幾百倍，再加上製造出這些電池所用的地球資源，比它儲存的電能要多上40倍至500倍。

▲▼替換電池,乾電池,電池。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

關閉延長線開關
有些電器待機時仍會消耗電力，如果家電有一段時間不會使用，乾脆拔下插頭避免產品持續待機，家中使用的延長線若有開關，也可以養成記得關閉的習慣。

蓋上鍋蓋
在烹煮料理的時候，記得蓋上鍋蓋，世界基金會指出，在等水滾或煮沸時蓋上鍋蓋，可避免65%的天然氣或電力逸散，等待的時間也會縮短不少。

▲▼鍋子,電磁爐,煮水,燙,冒煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不用一次性咖啡杯
若你常去咖啡館買咖啡外帶，不妨購買一個自己喜歡樣式的保溫咖啡杯吧，不但能減少垃圾消耗，還能確保衛生，而且世界上許多時髦的人都已經流行這麼做，加入他們既時尚又環保。

▲Kera樂享礦物塗層真空保溫杯。（圖／奇想生活提供）

盡量減少一次性購物袋
出門買菜使用收納式購物袋，不會為你的包包增加任何負擔，只要一天減少使用一個一次性購物袋，將會對地球是個非常大的環保貢獻，而已經索取或放在家的一次性購物袋，也盡量重複性的使用，這件事對於任何人來說都不難。

關鍵字：

環保, 隨手習慣, 鍋蓋, 一次性, 救地球
fashion.net

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