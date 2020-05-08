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名模邱馨慧產後速剷12公斤　靠兩招恢復火辣身材

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▲▼ 邱馨慧 。（圖／公關照）

▲邱馨慧與女兒Jemma合影幸福甜蜜。（圖／凱渥提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

凱渥名模邱馨慧（Jill）3月底產下牡羊座的女兒Jemma，目前已從月子中心出關挑戰育兒生活，她忙著育嬰也不忘照顧自己，已開始努力自己煮飯調整飲食，從產前增加18公斤，目前距離理想體重只剩6公斤，不過她套上蕾迪琳塑身衣雕塑身材，仍顯得凹凸有致，尤其一雙傲人長腿，幾乎沒有太大變化。

▲▼ 邱馨慧 。（圖／公關照）

▲邱馨慧產後恢復凹凸有致的緊實體態，但她認為仍有努力的空間。
 

邱馨慧坦言產後瘦身最擔心的就是肚子與胸部，設定須恢復到任何品牌服裝都能塞得進去的身材，但正值哺乳期，因此目前對瘦身採漸進式做法，第一招是不外食，自己煮魚湯、雞湯，補充蛋白質與湯湯水水，並吃大量青菜，減少攝取澱粉；第二招運動則是在育嬰空檔，做簡單的深蹲與抬腿，預計5月中重回瑜伽課程，增加運動量。

▲▼ 邱馨慧 。（圖／公關照）

▲邱馨慧傲人長腿非常吸睛。
 

除了顧及自己的身心狀況，邱馨慧眼光也開始投向法國網站，等瘦回理想狀態就要下手買母女裝；目前Jemma主要穿出生前爸爸出差時買的美國平價品牌Carter’s嬰兒裝，但外婆也加入瘋狂購買童裝的行列，專買有機棉款式寵愛小女娃。

▲▼ 邱馨慧 。（圖／公關照）

▲邱馨慧抱著女兒出月子中心，開啟育兒生活挑戰。
 

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邱馨慧
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