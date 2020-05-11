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不二家聯名香水有甜甜牛奶糖味！招牌Peko醬化身33個運動女孩

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編輯／Emily　圖／翻攝自u-collection.com、store.world.co.jp

日本不二家的牛奶糖滋味讓人難忘，包裝上的牛奶妹Peko可愛的模樣更是受到大家喜愛，如今居然已經誕生70周年了！這次他們與香水品牌AQUA SAVON合作，推出牛奶糖味道的香水與髮香噴霧，外包裝以運動為主題，瓶身有多達33種款式，是嘗試棒球、網球…各種運動的Peko醬。

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

這次的香水聯名系列味道還原不二家牛奶糖，是甜甜的香草奶香，聞著都要忍不住流口水。外包裝以運動會為主題，禮盒上印了許多運動器材，香水以紅色為主，髮香噴霧則使用藍色，裡面除了香水，還有包成牛奶糖造型的印花毛巾，上面的圖案跟牛奶糖的糖果紙一模一樣。

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

香水系列使用經典的紅色配色，瓶身印了吐舌的俏皮牛奶妹，除了基本款，還有籃球、棒球、足球、騎馬、射箭…等多達33種造型，換上不同服裝的Peko醬超級萌，實在難以抉擇要買哪款。

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

髮香噴霧同樣有33種款式，顏色變成藍色系，牛奶妹圖案改用白底、粉紅線條描繪，色彩雖然較為單調，但風格變得粉嫩可愛，一樣能打動少女心。香水、髮香噴霧售價皆為2,970日圓（約台幣834元）。

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

喜歡牛奶妹Peko的話，她也有與日本品牌IT'S DEMO合作，以母親節為主題，推出一系列文具、生活用品，像包裝精美的餅乾、點心，就很適合送給媽媽表達一點心意，用有牛奶妹圖案的信紙寫卡片也很可愛，另外還有買菜必須用到的購物袋都是不錯的選擇。

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

▲PEKO牛奶妹香水。（圖／翻攝自u-collection.com）

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關鍵字：

不二家, 牛奶妹, peko, 香水, 髮香噴霧, 聯名
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