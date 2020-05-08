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韓藝瑟公開私下最愛洋裝TOP5　揭曉IG上被問翻的激美款式

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@han_ye_seul_、YouTube@한예슬 is

南韓女星韓藝瑟雖然已38歲卻仍保有少女的臉龐與體態，且具有受到各界肯定的時尚敏銳度，平時經常在IG上分享穿搭造型。日前在個人YouTube頻道上傳了「Spring-Summer Dresses TOP5」主題影片，分享了5＋1套私下最喜歡的春夏洋裝，以及穿搭小技巧，每一套都燒進心坎裡！

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

▲韓藝瑟日常也相當喜歡洋裝的穿搭風格。

第一套為MIU MIU 的黃色碎花洋裝，深V領搭配閃耀的領子，微微的墊肩設計讓版型更加立體有型，清新亮眼的色系永遠穿不膩，此套造型在IG上更受到大批網友的詢問，透過這次影片韓藝瑟大方穿上示範，還開心的說這大概是她最喜歡的洋裝了。

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

第二套是來自Alessandra Rich的水彩暈染花卉洋裝，漂亮的方領、公主澎袖、抓皺以及復古造型的大鈕扣，是一款Old-school風格的時髦洋裝，韓藝瑟雖然是第一次穿上卻完全捨不得脫下，還中途跑出去和櫻花合照，模樣十分俏皮可愛。也提到，一件好的碎花洋裝，就要看它的印花結構、印刷以及色彩搭配，像這件就都做得很好。

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

同場Bonus另一套也是Alessandra Rich的千鳥格紋洋裝，簡約、經典，適合各種場合，附有腰帶能夠修飾腰身曲線，且水鑽扣飾也是一個設計上的小細節，韓藝瑟也分享，穿著像這種簡單的洋裝，就可以利用較搶眼的絲巾或是包款等配件來當作整身的亮點。

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

第三套韓藝瑟換上了Marine Serre的桃紅背心洋裝搭配黑色滿版打底衣，腳踩瑪莉珍高跟鞋，在女人味中加入可愛氣息，洋裝與上衣上都綴有Marine Serre標誌性的月亮圖案以及雲朵或是四葉草等元素，非常精緻又時髦。

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

第四套迎來了性感造型，韓藝瑟選擇了超深V黑色短洋裝，外罩休閒Oversize緞光襯衫，用性感混搭男孩風來完成穿搭，雖然洋裝本身是略顯暴露的，但是這樣的組合能中和太露骨的感覺，韓藝瑟提到其實也可以搭配一雙球鞋，只不過她更想要達到「長腿」的效果，所以選擇了一雙透視高跟涼鞋，讓視線移到腿部時完全不會受到阻礙，看起來會特別修長。

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

第五套最後一套則是這件純白洋裝，韓藝瑟更誇讚穿上它就能當一天的「天使」，些微浮誇的大澎袖在袖口以緞帶抽繩束住，還有大露背設計，在優雅仙氣之間也透露出擋不住的氣勢。

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

▲韓藝瑟春夏洋裝TOP5。（圖／翻攝自Youtube）

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關鍵字：

韓藝瑟, 穿搭, 春夏, 洋裝, 碎花洋裝
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