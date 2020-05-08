KAKAO FRIENDS快閃店台南登場　600項周邊商品快衝一波！

▲KAKAO FRIENDS 快閃店即將從5／12起在台南登場。（圖／悍草創意提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓廣受歡迎的KAKAO FRIENDS，在台灣也吸了不少粉絲，近期官方唯一授權的KAKAO FRIENDS期間限定店，將從5／12至5／27在新光三越台南新天地登場，將有200公分高的巨型Ryan公仔現身，一定要把握機會打卡的啊！還有600款周邊商品讓粉絲們衝一波啦！

▲韓國限定款長條玩偶抱枕粉色帽衫RYAN，售價1,609元。

KAKAO FRIENDS是韓國最紅通訊軟體Kakaotalk的貼圖角色，KAKAO FRIENDS風靡韓國歐逆，火紅程度堪稱「最夯國民偶像」，裡面成員包含Ryan、Muzi、Con、Apeach、Neo、Frodo、Tube及Jay-G等。如今正式授權的期間限定店，將從5／12至5／27在新光三越台南新天地B區活動廣場登場，主打與海外同步零時差的近百種新品，不出國也能買得很療癒。

▲萌趣汽車芳香劑新職員RYAN，售價529元。

▲全台獨家星座系列45cm玩偶，售價1,459元。

除了與官方旗艦店零時差的推出近百種新品外，矚目商品包括全台獨家的限量星座系列玩偶，首次45公分「超萌超」的Ryan與Apeach，每天晚上都能抱著睡覺，其他還有穿著帽杉的趴睡玩偶，是超可愛的新職員RYAN空氣芳香劑，除了可在車上使用外，也可以放在辦公桌上，此外還有RYAN和APEACH兩大台柱為主題的UV牙刷殺菌機、長條RYAN抱枕的「粉紅限定色』，要讓紛絲們防疫期間在家就很療癒。

▲帽衫抱枕RYAN，售價1,229元。

▲萌趣UV牙刷殺菌機little RYAN / little APEACH，售價899元。