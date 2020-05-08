陰影打得好立馬瘦2公斤！Angelababy彩妝師親授「4種臉型修容秘訣」

▲Angelababy、劉詩詩的妝容，常由大陸知名彩妝師春楠操刀。（圖／翻攝Angelababy、劉詩詩微博）

記者張毓容／台北報導

修容修得好，不僅能凸顯五官、讓臉部顯得輪廓立體深邃，還有瘦小臉效果，但不是每個人都適合都同一種修容，每種臉型適合的修容畫法、著重部分都不同。大陸人氣女星 Angelabyby（楊穎）、劉詩詩的御用彩妝師春楠，近日就特別分享4種不同臉型的修容秘訣，不管是肉肉圓臉、長臉、方形臉或菱形臉都能化身立體小臉。

▲不同臉型的修容畫法和著重部位都不同。（圖／翻攝小紅書@春楠，以下同）

1.長臉

臉型偏長的人在修容時最重要的就是從視覺上縮短臉部長度，重點修容區域可集中在髮際線上端和下顎邊緣，要注意的是，臉頰兩側的修容不要修太重，以免將臉型拉得更長。

先以大修容刷著重在髮際線、下巴大面積暈染，再用小的修容刷做髮際線邊緣、人中、鼻子、嘴唇下方等細節處理，最後提亮雙頰，讓臉部呈現自然飽滿的狀態。

2.菱形臉

臉型骨感較重的菱形臉，容易讓人看起來很銳利、有殺氣，所以修容時最重要的就是要修飾臉頰邊緣和顴骨突出處，柔化輪廓稜角，著重修飾鬢角、顴骨及下顎線等處。

上高光時要避開顴骨掃在臉頰內側，臉型外凸的局部用修容，內凹的地方就用高光提亮，利用光影對比從視覺上讓臉型變得柔和。

3.方形臉

方臉和菱形臉很像，都是骨感比較重的臉型，只是比起來比菱形臉稍微柔和一些。修容時要更加著重於下顎角和顴骨下方的陰影，使寬闊的下顎在視覺上變得沒那麼明顯，山根可依據個人鼻型來做修飾，鬢角部分不要重新沾粉，以修容刷上的餘粉輕掃就好，而高光則跟菱形臉相同，打在臉部內側就好。

4.圓臉

臉型較圓的人通常臉部輪廓較不清晰，看起來容易顯腫，所以修容時需要精細一點，瘦小臉、凸顯輪廓的效果才會好，需要著重修飾的部位除了兩頰，還有額角和鼻子。

圓臉人通常額頭較寬且短，所以最好不要直接在額頭正上方打陰影，而是在靠近太陽穴的額角以三角形暈染；鼻子的修容可沿著鼻樑和眼頭交接的三角區域往山根暈染，注意要暈得自然一點；最後臉部輪廓的修飾要注意臉頰和下顎腺，尤其是雙頰的腮幫子要著重修飾，讓視覺上有拉長臉型，進而有瘦小臉的效果。

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