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不想停在曖昧期　5招小心機逼對方表態

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▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲卡在曖昧期進展不了嗎？有5招讓對方更容易表態。（圖／PAKUTASO，以下同）

編輯／借借

雖然戀情在曖昧的時候最美麗，但曖昧也是最不定的時期，對方好像有意思要交往，但觀察期也太久了吧！若已經卡在某階段出不來，耐心耗盡的你可以用這5招「讓對方表態」，但水能載舟也能覆舟，如果招數用盡對方還是無所謂，建議快去找別人別瞎耗青春時光了吧。

開始拒絕約會
既然在曖昧期，相約出去的機會一定會有，明明相談甚歡對方卻一直不行動，不如拒絕一二次的邀約看看對方反應，順便不要讓他覺得你是隨叫隨報到的人，你也有自己的事情要做。

▲▼星座,愛情,脫單。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲不要所有對方邀約都答應。

跟其他異性好友出去
若曖昧期無法破冰，試著把生活重心不要放在「期待」身上，多跟其他的朋友出去玩樂，下次跟他出去時就有新的話題可聊，試試提起別的異性朋友，讓他感覺你不是只有一種選擇。

訊息不要馬上回
既然在曖昧期，平常心就要放更重，雖然他的訊息讓你覺得甜蜜，也不要像是專程為他等待的在下一秒鐘就回覆，拿出單身也無所謂的態度，如果對方真的想交往就要展現誠意出來。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲回訊息更平常心。

買禮物送給自己
想要的東西不要想等他交往後買給你，自己買禮物給自己也無妨，也不需跟他交代這東西從何而來，如果他在意自己就會主動問。

少撒嬌停止討拍
改變自己的立場，呈現出「我確實滿喜歡你，但也沒到非要不可的程度」，態度多少都會出現變化，其實內心也該這樣想，既然停留在曖昧就代表互相觀察，不代表非找你撒嬌跟訴苦不可。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲不要傻等對方動作，自己也要釋出平等的訊息。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 曖昧, 表態
fashion.net

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