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包裝越簡單越好看！文青派奶油粉底液讓人好想掃貨

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記者李薇／台北報導

彩妝不但要好用，包裝還要夠吸睛，最近南韓I’M MEME就推出全新的「Bare the Better」系列，運用透明的塑膠包裝搭配上I’m的橘色英文設計，一眼就可以看到裡面彩妝的顏色，看起來頗有文青的質感，相當可愛。

▲I’M MEME,AMUSE,文青,彩妝,粉底液,唇膏。（圖／IG）

▲I’M MEME推出的奶油粉底液。（圖／immeme_official IG、_euneee_ IG）

首先最受到矚目的就是粉底液，透明的包裝搭配上簡約的字樣，讓粉底也變得非常單純，使用起來的妝感也講求自然底妝，不過度修飾卻又可以帶給肌膚遮瑕的效果，非常適合喜歡自然感妝容的女孩。

 ▲I’M MEME,AMUSE,文青,彩妝,粉底液,唇膏。（圖／IG）

▲潤唇膏也超級多粉絲在搶。（圖／shyoe_12 IG、dk0903_ IG）

這系列上市之後，女孩搶翻的就是奶油般滋潤的唇膏系列，不像是一般唇膏般乾燥，使用起來就像是潤唇膏一樣，非常絲滑好推抹，呈現出來也是淡淡紅潤感，可以呈現出自然、透亮的妝容效果。

▲I’M MEME,AMUSE,文青,彩妝,粉底液,唇膏。（圖／IG） 

▲AMUSE的文青派頰彩系列更柔美。（圖／lish_beauty_ IG）

不只是I’M MEME全新的彩妝系列，最近南韓品牌AMUSE也推出腮紅霜，霧面的白色包裝看起來相當空靈、優雅，使用起來的色澤也帶有淡淡的光澤，就像是由內往外透出肌膚的紅潤感，讓人就像戀愛一樣的肌膚紅暈。

關鍵字：

I’M MEME, AMUSE, 文青, 彩妝, 粉底液, 唇膏
fashion.net

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