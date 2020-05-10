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星・變美／高額頭必看！楊冪「整髮3秘技」美的零死角

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▲▼ 楊冪「3秘技」遮髮際線、高額頭 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲高額頭的女生可參考楊冪髮型，絕不會出錯。（圖／翻攝自楊冪微博、IG/yangmi_，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大陸女星楊冪的顏值和身材都沒話說，若真是挑出一個缺點就是額頭大、髮際線太高，「楊冪髮際線」甚至登過熱搜，她也不諱言這點讓她很煩惱，若你也和她有一樣的狀況，現在就來和她學學她整理頭髮的妙招，她出神入化的技術，讓她拍攝廣告和出席活動，可說是美的零死角。

▲▼ 楊冪「3秘技」遮髮際線、高額頭 。（圖／翻攝自微博、IG）

1.剪瀏海或是留一點小碎髮

想要遮蓋高額頭，最快速的方式就是剪一個瀏海遮蓋，像是空氣感瀏海就很萬能，你可以往前遮額頭，也可以往兩邊撥蓋髮際線。或是你可以留一點小碎髮，也就是胎毛來遮蓋兩側過高的髮際線。

▲▼ 楊冪「3秘技」遮髮際線、高額頭 。（圖／翻攝自微博、IG）

像是楊冪都會留一點小碎髮，當綁髮時就能巧妙遮蓋，你可以從兩側挑一公厘寬的頭髮，挑出來剪短，也可以使用平板夾夾出一個小彎度，遠遠看就能露出太多的頭皮遮得恰到好處，就像是自製的虛擬髮際線。

2.改變分線位置

高額頭最忌諱中分、貼頭的的髮型，這樣會讓頭皮看起來更明顯。建議可以將中分分線分別往左、右的順序隨興撥，這樣可以修飾露出的白色頭皮，將分線打散也有蓬鬆秀髮的視覺效果。洗完頭髮吹乾時就可以這樣分，順著分線吹，久而久之頭髮就能自然成形。

▲▼ 楊冪「3秘技」遮髮際線、高額頭 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼ 楊冪「3秘技」遮髮際線、高額頭 。（圖／翻攝自微博、IG）

3.遮飾髮粉要卸乾淨

想要修飾大額頭，一定會隨身帶著髮粉來遮蓋頭皮，這個東西雖然好用，但提醒大家只要使用就要好好卸除乾淨，千萬不要放著不管，如果堵塞毛囊的話，日後連小碎髮都長不出來。除此之外，坊間也有髮際線紋繡，一勞永逸的方式更是高額頭的福音，建議多諮詢幾家，才能找到最適合自己的店家。

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關鍵字：

楊冪, 髮際線, 額頭, 技巧, 修飾, 整理頭髮
fashion.net

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