懶妹必備清爽質地「雪酪卸妝膏」　一秒就把全臉彩妝卸乾淨

記者李薇／綜合報導

一般卸妝通常都會先卸比較難以洗乾淨的眼唇，接著才卸除臉部肌膚的彩妝，但身為一個懶女孩，卸妝通常都很懶得分開，最好全部都可以搓揉一下就把所有髒污帶走，那這時卸妝霜就是最好的夥伴，一下就可以把眼唇、底妝一次卸乾淨。盤點有哪些好用的卸妝膏，有些更是雪酪質地，雖然是膏狀，但是使用起來超級清爽，一下就可以把所有彩妝帶走。

La Prairie全效深層卸妝霜，100ml、售價5,450元

來自頂級抗老品牌的La Prairie旗下也推出卸妝霜，在使用的時候，會從潤澤的霜狀質地隨後融為油狀質地，加入溫水後，瞬間轉化為第二層可擦拭的乳狀質地，徹底潔淨肌膚上的所有髒污，裡面站有植物萃取精華成分，清潔後依然留下無比潤澤滑順的肌觸。

DARPHIN花梨木按摩潔面膏，40ml、售價1700元



以法式精油給人舒壓感受的DARPHIN，潔面膏也是充滿植物萃取的香氣，而且非常好卸除彩妝，一點點就可以清潔全臉，甚至讓人有「不用再洗臉」的清爽感，絕對是懶人必備第一名的產品。

RMK潔膚凝霜（清爽型），100g、售價1500元

裡面添加薄荷的成分，搭配上乳油木果、芒果奶油、檸檬菁華等，使用起來不但帶有一點點的涼感，挖起來的瞬間更像是蘇打雪酪一樣，非常療癒，因為裡面添加甜杏仁油和澳洲堅果油，因此使用起來不會過於乾爽，反而非常保濕。

CHIC CHOC 三效深層潔膚霜，80g、售價750元

添加迷迭香精油、葡萄萃取肌膚保養成分，能溫和調節肌膚油水平衡，並且可以一次做到洗卸的效果，一罐就可以搞定所有臉部髒污狀態，搭配上天然的精油植萃成分，乳霜狀的質地但卻可以讓洗卸變成非常療癒又清爽的事情。

自然美 超效保濕按摩卸妝膏，85ml、售價980元

自然美的卸妝膏使用起來宛如雪酪的質地，在肌膚塗抹之後會幻化成油狀，把臉部髒污清除，裡面添加薰衣草、艾草、椰子精油等成分，可以幫助肌膚在卸妝之後，不會乾燥缺水，反而相當滋潤保濕。