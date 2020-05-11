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無法斷捨離的「念舊」派其實很可愛　蘊含3點特質長情又博愛

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@minimalandcozy、@minimalstreetstyle

大家也都知道，現代人強調「斷捨離」的概念，但是不論是在物品、感情還是各種面向的斷捨離，對於一個「念舊」的人來說是相當困難的。「念舊」的人無法丟棄的東西太多了，寧可縮減周遭空間、抵抗新鮮感，也甘願被舊人、舊事、舊物包圍，而這種人通常也會伴隨著以下3種人格特質。

▲念舊。（圖／翻攝自IG）

＃重感情，且長情

習慣用的包包總是那幾個、喜歡吃的店也沒見換過，念舊的人對於生活中的事物容易產生感情，習慣了之後便放不下了。而在愛情裡則特別容易深陷，雖然能意識到自己熱烈的愛與對方不盡然對等，卻還是無法自拔，有時容易成為受傷害的一方。友情方面絕對是兩肋插刀，與好友之間的點滴回憶不曾忘記，未來的藍圖裡也絕對有彼此。

▲念舊。（圖／翻攝自IG）

＃無私、博愛

因為對任何事物容易放感情，所以特別具有同理心，總是把別人的事當作自己的事，即使熟識程度不高，也會把對方當作自己人，做出不對等的付出，有時候會被人利用，但心裡不那麼在乎，希望別人好，自己累一點也沒關係。

＃很有原則，也可說偏執

就像總是無法斷捨離，念舊的人在判斷事物上很有自己的原則、做事有一套自己的方法，在某些事情上甚至可以說有些偏執，但這也正是他們之所以獨特的地方，身邊的人拿這種固執沒辦法，不輕易妥協的態度也讓他們能夠成為領域中的菁英。

▲念舊。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

生活, 念舊, 特質
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