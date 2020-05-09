夏季濕敷正夯！選對化妝水、不超過6分鐘　留意3件事養出水嫩肌

▲許多女星妝前都會化妝水濕敷，讓後續底妝更貼膚。（圖／翻攝自曾之喬FB、IG/3ce_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

保濕一年四季都要做，夏季保養不宜太負擔，正好是濕敷的好時機，藉由濕敷可以幫助油水平衡，進而改善毛孔租大，和面膜比起，用化妝水濕敷相對經濟實惠。

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在 Instagram 查看這則貼文 AHC official (에이에이치씨)（@ahc.official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 下午 5:00 張貼

特殊的水凝露質地，一抹就能被肌膚吸收，溫和成分也很適合用來濕敷，夏季放在冰箱內冷藏，還有鎮靜肌膚的功能，早上醒膚或是日曬後使用尤其適合。想要發揮濕敷最大值，以下幾件事必須留意。

化妝水要慎選成分

濕敷乍看沒有學問，但是挑選化妝水的時候要留意成分，才不會讓肌膚越膚越敏感。簡單來說，選擇成分溫和不刺激的保濕化妝水最安全，含明顯香料、酒精味，特別強調美白效果的則不適合。

化妝棉必須徹底浸濕

居家最簡單濕敷法，就是將化妝棉撕成數片敷在臉上，這時要留意化妝棉是否充分被浸濕，如果只能表面沾取化妝水，就無法完全服貼於肌膚，會讓保濕大打折扣，敷了等於沒有敷。

濕敷時間以6分鐘為限

就像敷面膜一樣，濕敷也要要小心別敷過頭，有時候敷太久會引起肌膚不適，水分蒸散後反而會使肌膚更乾。所以要掌控濕敷時間，濕敷後要及時抹上後續保養品，才能讓濕敷有感。

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