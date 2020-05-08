螞蟻也需要化妝？整支眼線筆差點被搬光　網友笑：是有加糖嗎

▲「眼線筆被螞蟻搬光」在《Dcard》美妝板上造成熱議。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

編輯／Amanda

PTT、《Dcard》美妝板是許多網友吸取美妝保養品資訊的好所在，除了有各種試用心得、開箱試色、化妝教學等美妝資訊乾貨，不時也會有網友分享一些相關趣事。近日就有網友在《Dcard》美妝板上分享自己的眼線膠筆幾乎被螞蟻搬光，立刻引起眾多網友熱烈討論，大嘆原來螞蟻會吃化妝品，更讓網友笑問「眼線筆是甜的嗎」。

▲網友附上「眼線筆被螞蟻搬光」認證照。（圖／翻攝Dcard美妝板）

該網友po文表示，某天看到化妝桌上出現很多螞蟻，稍微整理了一下發現，螞蟻竟是從自己的眼線筆裡跑出來的，進而發現這支她很少用的媚點自轉式眼線筆幾乎被螞蟻搬光，本來應該還很新的眼線筆只剩下一小段，丟掉的時候還很捨不得，讓她忍不住直呼「螞蟻也太會吃了吧？」「我家很多東西可以吃，為什麼要吃我的化妝品」，更附上一張的不只一隻螞蟻在眼線筆芯上的「認證照」。

▲引起螞蟻覬覦的就是這支「媚點自轉式眼線筆」。（圖／翻攝品牌官網）

文章一出立刻引發網友熱議，討論起螞蟻搬走眼線筆的理由，笑說「眼線筆是甜的嗎！？」「整支送給牠們繼續享用啊～」「難道他們家產品都加糖了嗎」「螞蟻表示：好吃」「比我的眼皮還會吃」「長知識了......」「台南眼線筆？」「螞蟻也想畫眼線嗎」。

也引出不少「同病相憐」的網友留言分享，「我之前買他們的眉筆也是被螞蟻吃成這樣」「難道他們家產品都加糖了嗎」「我的也被咬過！（但我是眉筆）」「我之前innisfree的眉筆也被吃掉了」「我的媚點眉筆也被吃過！」「我以為只有我家螞蟻特別詭異」，後來還有人忍不住歪樓開始討論起螞蟻藥、如何滅絕螞蟻等，讓許多網友都跟著一起「長知識」了。

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