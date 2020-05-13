4800元住湯屋、爽玩兩天！埔里度假村擁全台唯一花神廟　4萬坪美景拍不完

▲楓樺台一渡假村坐擁40,000坪花園綠地與7大主題農場生態園區，綠意盡收眼底，四星花泉卉館和風雙人湯屋兩日遊、玩到底，原價7,400元，特價4,800元。點我購買。（圖／翻攝楓樺台一渡假村官網，以下同）



編輯／Iliad

新冠肺炎疫情讓想旅行的心蠢蠢欲動，人太多的地方不適合，投向大自然的懷抱是最佳選擇，位於台灣中心南投埔里、鄰近日月潭與合歡山的楓樺台一渡假村，坐擁40,000坪的花園綠地與7大主題農場生態園區，一入住即可享受被山巒環抱的清新空氣與美景，且無須再趕往下一個目的地或人擠人的熱點，可在園區中盡情拍美照、參與DIY活動，真正體驗慢活輕旅行。購物平台「Her和她」推出楓樺台一渡假村四星花泉卉館和風雙人湯屋住宿券，原價7400元，特價4800元的超級划算價，住宿、玩樂通通包了。

▲踏入農場首先映入眼簾是全台唯一的花神廟。



▲雨林風情館的路徑以漂流木打造，得靠點平衡感闖關。



一踏入楓樺台一渡假村的農場，首先映入眼簾的是全台唯一首座花神廟，仿西洋神話有主神佛蘿拉及四季花仙子，配上精心栽植的花卉與許願池，營造浪漫意境；利用漂流木設置路徑的雨林風情館，則需靠平衡感闖關探索神秘情境，有種刺激感；而拍IG美照絕不能錯過銀河水道區，被花卉與落羽松包圍的秘境，隨手拍都猶如置身人間仙境。

▲銀河水道被花卉、落羽松包圍，是拍IG美照不可錯過的景點。



▲特別打造的童話森林，讓大小朋友感受童話魅力。

除了大人能放鬆心情享受美景，小朋友也能在楓樺台一渡假村玩得開心，特別打造的童話森林滿足大小朋友對童話的想像；而知識性的「蜜蜜花園」，現場介紹蜜蜂生態，並示範蜂蜜汲取，以及花粉免費試吃、試喝。

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▲和風雙人湯屋寬敞明亮。南投埔里楓樺台一渡假村四星花泉卉館和風雙人湯屋兩日遊玩到底，原價7,400元、特價4,800元。點我購買。



▲房內休憩之處可悠哉享受下午茶與欣賞窗外景致。



玩累了，就回房間歇一歇吧！購物平台「Her和她」推出「和風雙人湯屋兩日遊玩到底」電子票券，除了能在四星花泉卉館和風雙人湯屋房內歇息、泡湯，還附南芳庭園式自助早餐2客、主題農場門票2張、主題DIY活動2份、妮娜城堡門票2張與日月潭船票2張，另可享有現場蔬食火鍋加購優惠250元，整個「澎湃套組」原價7,400元、特價4,800元，兩日遊玩到底。