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IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久

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▲IU。（圖／翻攝自IU IG）

▲IU回歸歌手身份推出全新單曲《eight》，搶先PO出濕髪美照埋下伏筆。（圖／翻攝自IU IG）

記者鮑璿安／ 台北報導

女星IU演紅韓劇《德魯納酒店》終於再次回歸歌手身份，於5月6日推出全新單曲《eight》，先前更在IG上PO出濕髪性感美照埋下伏筆，讓粉絲又驚又喜，而後MV畫面陸續釋出，IU以仙氣爆棚的白色洋裝出鏡，時而運用透視裝展現好身材引發熱議。

南韓女星IU近日回歸歌手身份，於5月6日推出全新單曲《eight》，MV上線3小時就有超過120萬點閱率，先前IU也在IG上發佈濕髪美照預告MV造型走向，不同於以往的清純感，而是以輕薄透視長袖包覆身體，使得纖細曲線若隱若現，更驚人的是IU一頭濕髪以側顏展現美貌，更增添性感。該造型果真出現在MV中，《eight》的開場便是IU化作未來科技人，現代感場景搭配上透視風的上衣以及短裙現身，然而真實身材顯現也讓粉絲大呼火辣。

為了迎合風格輕快的《eight》，畫面時而奔跑時而飛翔，也藏著IU對於好友雪莉的無限思念，下秒IU更換上仙氣爆棚的白色洋裝，仿佛有回到《德魯納酒店》中滿月社長的錯覺，衣著以浮誇袖口和深U領口展現復古氣息，整體輪廓硬挺再搭配蓬鬆裙襬，層次相當豐富，而奢華度不減，宛如公主一般，可見IU駕馭起仙氣造型更是得心應手。MV曝光之後也引發網友直呼：「IU身材也藏太久了」、「透視造型很可以」、「公主風一樣耐看。」

關鍵字：

IU, 女星, 韓星, 德魯納酒店, eight
fashion.net

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