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DIOR新球鞋渲染色超美！周興哲搶穿連換兩套　王子氣息滿分

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編輯／Duke

DIOR 2020春夏男裝透過創意總監Kim Jones與藝術家Daniel Arsham的合作，以「未來考古學」替男裝注入新意後迎來好評，如今更攜手創作全新鞋款「CD1」，運用等高線、漸層渲染連結DIOR精湛工藝，打造如未來遺跡系列（Future Relics）之作，「情歌王子」周興哲穿上CD1球鞋搭配西裝，在斯文與潮流間平衡，毫不違和，也向最初為藝廊經營者的品牌創辦人Christian Dior先生致敬。

▲DIOR全新CD1鞋款。（圖／品牌提供）

▲周興哲穿上DIOR西裝搭配CD1球鞋。（圖／品牌提供，以下同）

DIOR男裝在Kim Jones接手後，推出B22、B23等爆款球鞋獲得廣大迴響，春夏新款CD1鞋款，則著墨於Daniel Arsham位於Snarkitecture工作室的藝術作品，用前衛線條搭配粉色、藍色、彩色漸層帶來多雙絕美春夏鞋款，男士們穿上如此搶鏡的色彩也不用害羞，反而更能凸顯風格。

▲DIOR全新CD1鞋款。（圖／品牌提供）

▲DIOR全新CD1鞋款。（圖／品牌提供）

▲DIOR漸層渲染CD1，40,000元。

▲DIOR全新CD1鞋款。（圖／品牌提供）

▲DIOR全新CD1鞋款。（圖／品牌提供）

▲DIOR黑、白色CD1，各36,000元。

除了全黑配色之外，由於CD1以白色為基調，因此周興哲分別以Polo衫與白色短褲示範簡約的夏季穿搭，又換穿灰藍色西裝搭配白色CD1展現王子氣息，輕鬆駕馭一雙鞋兩種風格，在不同場合都能輕鬆完勝。

▲DIOR MEN 周興哲 CD1。（圖／品牌提供）

▲DIOR MEN 周興哲 CD1。（圖／品牌提供）

▲全白CD1簡約好搭配，無論Polo衫或是西裝都適合。

與此同時，在New Balance首發三款327系列鞋款後，緊接著一雙與英國潮流選貨店Size？的327聯名款也正式曝光。根據House of Heat的消息指出，該鞋款是Size？為了慶祝20周年所推出的聯名鞋款，兩隻腳在設計上均以不同的色調製成，而此一設計手法與聯名Nike Air Max 95時，推出「20 for 20」配色相同，預計在近期推出。

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關鍵字：

DIOR, 春夏男裝, KimJones, DanielArsham, 未來考古學, CD1, 情歌王子, 周興哲, 漸層渲染, NewBalance, 327, Nike
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