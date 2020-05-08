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劉詩詩也迷上CHANEL 19！「狂拍9張美照」全白菱格、三色金屬好生火

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▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲劉詩詩帶貨香奈兒CHANEL19包款，也是卡爾拉格斐與藝術總監維吉妮維婭聯手的最後大作。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒CHANEL19包款在2019年秋冬大秀首次亮相，除了是卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）攜手的最後大作，近日包款最新形象照終於曝光，連女星劉詩詩也忍不住為它擺拍一番，勢必成為大勢It Bag！

▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲劉詩詩穿著粉嫩短袖宛如少女，一旁放著白色CHANEL19仙氣自然就來。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

先前大陸女星劉詩詩在微博一口氣PO出9張美照，生活化的辦公桌背景下，劉詩詩穿著粉嫩短袖搭配簡單牛仔褲，宛如少女般絲毫看不出已經升格人母，任憑桌上的白色款CHANEL19搶鏡，純白菱格紋車縫與金扣融合盡顯劉詩詩的仙氣形象，以品牌大使之姿帶貨順勢引發網友熱議。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲品牌為CHANEL 19包款拍攝的形象照曝光，請到美國女星瑪格麗特庫利演繹黑色皮革款。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

而今香奈兒CHANEL 19包款形象照終於曝光，由名導演蘇菲亞·柯波拉（Sofia Coppola）與藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）發想創作，並且請到品牌最新代言人之一的美國女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）出鏡，畫面中她一手抱著黑色皮革款式，以粉嫩的軟呢外套搭配紅黑條紋內襯打造衝突感，恰好迎合包款俐落風格。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲（依序）泰勒羅素與瑪琳華特詮釋彩色的斜紋軟呢以及千鳥格紋款式。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

CHANEL 19結合品牌經典設計，包括大菱格紋車縫、皮穿鏈雙C環釦，三色金屬與皮革交錯編織的長鏈帶，還有圓弧的鏈帶握把，不論是一手托起或是斜背肩背都能滿足。另外，演員泰勒羅素（Taylor Russell）、瑪琳華特 （Marine Vacth）分別演繹彩色的斜紋軟呢以及千鳥格紋款式，即便沒有多餘背景修飾，女星們的表現力仍是相當驚艷，使得包款熱度居高不下。

此外，FENDI 春夏20系列推出新款Sunshine Shopper 包款，硬挺有型的設計與奢華顯眼的Logo 圖案就是一大亮點，並注入幾何外型與輕盈材質，展現時尚與實用的完美結合；包款擁有寬敞的置物空間並有獨特琥珀色提把，外層皮革以復古傳統皮革工法製成，打造不同的時尚感。

▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／翻攝自微博、品牌提供）

▲FENDI 春夏20系列推出新款Sunshine Shopper ，實用且亮麗的外型命中所有女孩，NT$92,000。（圖／品牌提供）

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香奈兒, CHANEL, 2020, CHANEL19, 劉詩詩, 維吉妮亞維亞 , Virginie Viard
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