日本男生票選最喜歡的「女性約會鞋」！6雙百搭的不敗選擇必須筆記

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@stylenanda_korea、@selinasbl

女孩約會時總是想精心打扮，給對方留下好印象，但什麼樣的穿搭，才是男性喜歡的呢？日本網站《MINE》就針對20～30代的男性進行問卷調查，看看他們最喜歡女性約會時穿哪些鞋款，這裡整理出前六名，鞋不知道怎麼買，挑這幾款就對了。

#第4名：魔鬼氈鞋、運動鞋、流行鞋款

這三款鞋共同並列第4名，魔鬼氈黏貼的鞋款方便好穿，在球鞋或運動型涼鞋上常看到這種設計，雖然有些人認為幼稚、孩子氣，但大致上給人留下可愛的印象。

在 Instagram 查看這則貼文 SNEAKERS SERENDAH RM50（@kedaisneakers.my）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 8 日 上午 12:48 張貼

流線型、使用網狀材質的一般運動鞋也不易出錯，穿上去能讓腿部線條看起來修長、漂亮，展現運動型女孩的魅力，不過反對派則覺得過於普通，很像在量販店隨便買的。

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 10 日 下午 7:49 張貼

走在時尚尖端的女孩總喜歡最流行的款式，像老爹鞋、前衛設計的款式，男生們一樣會喜歡，但為了避免過於陽剛，建議選擇白色、淺色等清新色系，減輕這類鞋子的粗糙感。

在 Instagram 查看這則貼文 Selina | Селина（@selinasbl）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 22 日 上午 7:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Selina | Селина（@selinasbl）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 12 日 上午 9:57 張貼

#第2名：低筒帆布鞋、Adidas Stan Smith

經典鞋款果然是不敗的選擇，低筒帆布鞋、Adidas Stan Smith共同並列第二，相信大家的鞋櫃一定會有類似款。基本配色、簡單百搭的款式，不管配裙子、褲子都好看，隨便穿就能展現出低調時尚。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 上午 3:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Selina | Селина（@selinasbl）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 20 日 上午 8:18 張貼

#第1名：高筒帆布鞋

比前兩種經典鞋款更受歡迎的是高筒帆布鞋，一樣是簡單百搭的款式，但高筒的設計比低筒更增添特色、時尚感，穿上去讓男生們直呼「好可愛」，以後約會就都選這款啦！

在 Instagram 查看這則貼文 Sandara Park（@daraxxi）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 下午 8:22 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Converse（@converse）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 下午 7:35 張貼

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