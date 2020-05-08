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林書豪帥氣接下COACH最新代言人　進軍時尚再掀一波「林來瘋」

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、COACH官網、翻攝自IG@coach

曾在NBA打滾多年的林書豪現在效力於CBA北京首鋼隊，2012年時「林來瘋」風靡全球，至今人氣依舊，接下許多品牌代言，不過這次林書豪代言的不是運動品牌，而是成為美國時尚精品品牌COACH男士系列的大中華區代言人，與時尚品牌的首度合作讓林書豪非常興奮，並在今（8日）搶先曝光了系列形象照，風度翩翩的時尚型男風格讓粉絲們狂讚：「太帥！」

身為藍球員的林書豪，擁有192公分的身高以及結實的身材，穿上運動服以外的服裝格外好看，以往大多數以Adidas、Nike等運動品牌代言為主，本次首度與時尚品牌合作，加入COACH的大家庭，讓他感到非常開心與興奮：「COACH作為一個時尚品牌，不僅與我個人追求的時尚風格十分契合，更重要的是它注重真實的表達自我，心懷希望並給予回饋。」品牌創意總監Stuart Vevers也說道：「我很高興林書豪能夠加入Coach，我不僅欣賞他自信愉快的個人風格，並且也十分敬佩他對於職業生涯所投入的信念，鼓舞和啟發著新一代年輕人去實現自己的理想，非常期待未來更多的合作！」

▲林書豪代言COACH 。（圖／品牌提供）

▲林書豪代言COACH 。（圖／品牌提供）

在首波釋出的形象照中，林書豪一口氣換上多套造型，雖然這樣的髮型對他來說略顯稀鬆平常，但也成功讓目光聚焦在服裝上，帥氣的皮衣勁裝、風衣紳士造型，或是休閒感背心、襯衫穿搭，都能發現不少「老花」單品的點綴。林書豪認為100%忠於自己是非常重要的，這和COACH善於凸顯個人風格的服裝系列相呼應，在兩方契合的情況下林書豪開心地表示：「我已經準備好進入這未知的領域！」

▲林書豪代言COACH 。（圖／品牌提供）

▲林書豪代言COACH 。（圖／品牌提供）

然而在貼文的最後，林書豪也不改調皮本色，隔空向另一位COACH全球代言人Michael B. Jordan喊話，大讚Michael B. Jordan與COACH早先推出的火影忍者聯名系列，「鳴人單寧外套」實在是太帥，可見林書豪本身也相當關注潮流新訊。

▲林書豪代言COACH 。（圖／品牌提供）

而說到近期值得關注的品牌新代言人，也不能錯過這則消息，人氣新生代男神許光漢接下CALVIN KLEIN JEANS大中華地區代言人，全新形象帥氣演繹品牌夏日系列，隨著第二波形象照釋出更讓一票許太太們大飽眼福。

▲林書豪代言COACH 。（圖／品牌提供）

▲林書豪代言COACH 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

COACH, 林書豪, CBA, 代言, 男裝, 許光漢
fashion.net

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