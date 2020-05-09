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LIFE・經典／媲美007電影場景的住所　鑲嵌在懸崖上的概念別墅

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▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

建築總是天馬行空的，才會出現令人傳世的作品，向來以混凝土材質與低調設計著名的LAAV Architects建築事務所，其概念別墅作品Casa Brutale，就是一個讓人津津樂道的設計，從地平線上幾乎看不到整棟建築的蹤影，像是一顆鑲嵌在懸崖上的寶石一樣低調明亮。

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

Casa Brutale概念設計是在美麗的愛琴海邊，座落在山崖之上，採用混凝土、木材與玻璃3大元素，打造一個令人驚豔的空間，屋頂更設計成大片的游泳池，與前方的海岸景觀呼應之外，也能反射希臘的明朗天空，很具詩意。

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

由於等同是鑲嵌在懸崖上，主要由三塊厚混凝土作為支撐結構，並將強化玻璃置於其中，光滑的玻璃表面確保讓陽光穿透，以引入自然光線到地底的空間裡，面向愛琴海的巨大玻璃牆，將一望無盡的美景收錄在建築裡，也讓空間感再擴大。

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

面對希臘夏季毒辣的陽光，在地底的建築也得以保持濕涼，屋頂上的游泳池設計，不但往上方看別有另一種情境，帶來美麗的波光反射，也能提供隔熱效果，在灰黑色為主體的建築中，從水平線看不僅不見蹤影，即使從海上看過去，也是個相當低調的設計，建築尺寸幾乎與懸崖平行，宣告大張旗鼓的豪華設計早已過時。

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

室內則由極簡主義風格囊括，往下50階的階梯，彷彿走進一個豪華與令人驚訝不已的洞穴，室內的樓梯由薄鋼材製成，確保穿透性與簡單的線條，連床都用混凝土「客製」，若此概念別墅真的成真，作為電影007的場景應該很適合吧。

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

▲LAAV Architects概念別墅Casa Brutale。（圖／翻攝LAAV Architects）

關鍵字：

LIFE經典, 建築, 別墅, 概念, Casa Brutale
fashion.net

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