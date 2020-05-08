侯佩岑套迷你裙露修長美腿　兒子頻問「媽媽要去哪」？

▲侯佩岑穿上久違的短裙露修長美腿。（圖／翻攝侯佩岑臉書，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

近來天氣轉熱，侯佩岑也跟著換季，穿上久違的迷你短裙露出修長美腿，配上短靴、手拿包，再擺出展現女明星架式的pose拍照，時尚指數破表，引來兩個兒子頻頻問她要去哪，她的好友文華國際花苑總監陳妍嵐也留言說：「美腿好久不見。」

▲侯佩岑穿Stella McCartney印花洋裝搭配Qeelin珠寶。



侯佩岑俏皮回覆：「我是真的好久沒看到自己的腿了，都穿睡衣居多。」可見防疫期間她減少外出，僅偶爾變裝玩OOTD開心一下。她也分享日前上大陸節目得穿搭，以Stella McCartney印花洋裝搭配Qeelin珠寶，同樣贏得網友一片讚美。

▲侯佩岑戴Qeelin單邊貓熊耳環很俏皮。



關鍵在於侯佩岑珠寶搭得巧，因為一般穿印花洋裝會避免搭配造型過於強烈得首飾，以免令人眼花撩亂，但她大膽選擇華人珠寶品牌Qeelin著名的Bo Bo貓熊造型耳環，拉著紅色氣球的貓熊耳環只戴單邊就夠搶眼了，她同時佩戴葫蘆造型的縞瑪瑙Wulu戒指，與服裝完美合襯。

▲Qeelin Bo Bo 18K白金及紅寶石耳環（左）337,500元，Wulu 18K 白金鑲鑽縞瑪瑙中型戒指119,500元。

