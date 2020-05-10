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2分鐘完成！日本The North Face「鞋盒變錢包」教學影片　驚見台灣悠遊卡

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編輯／Duke

想換錢包但不願花大錢買名牌嗎？現在有一個方法在家就可以輕鬆做到。最近，日本The North Face釋出全新影片，當中教導大家如何自製錢包，並且只要簡單的幾樣工具就能輕易做出來，而設計者島津冬樹還在影片中放入台灣的悠遊卡，如果平常在家閒閒沒事，不如DIY多做點手工藝吧！

本次的影片為The North Face攜手藝術家島津冬樹製作，各位只需準備鞋盒、剪刀、美工刀、直尺以及膠水即可，後續再依照影片指示透過裁剪、摺疊等步驟就能完成自製紙錢包。

▲DIY紙錢包。（圖／翻攝自The North Face官網、Hender Scheme官網）

▲DIY紙錢包。（圖／翻攝自The North Face官網、Hender Scheme官網）

▲事前只需準備鞋盒、剪刀、美工刀、直尺以及膠水即可。（圖／翻攝自The North Face官網）

▲DIY紙錢包。（圖／翻攝自The North Face官網、Hender Scheme官網）

▲錢包內可放入紙鈔、信用卡、票券等物品。（圖／翻攝自The North Face官網）

由於該影片為The North Face所發布，因此採用的鞋盒也是該品牌產物，倘若想使用New Balance、Nike、Adidas等品牌的鞋盒製作，只要跟著步驟做也是可行的。

與此同時，日本皮革品牌Hender Scheme也在4月推出自製存錢筒的影片，而各位只要購買名為「craft yourself / home」的皮件組合，就能運用皮革、針線包以及說明書DIY存錢筒，製作上說不定比The North Face錢包還要簡單！

▲DIY紙錢包。（圖／翻攝自The North Face官網、Hender Scheme官網）

▲DIY紙錢包。（圖／翻攝自The North Face官網、Hender Scheme官網）

▲Hender Scheme存錢筒製作方式更簡單。（圖／翻攝自Hender Scheme官網）

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關鍵字：

日本, TheNorthFace, 自製錢包, 悠遊卡, 島津冬樹, 鞋盒, DIY, HenderScheme, 存錢筒
fashion.net

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