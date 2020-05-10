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化妝水CP值爆升！依膚況使用不浪費　二度清潔、曬後鎮定都辦得到

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▲化妝水,AHC,契爾氏,保養,保濕,SK-II,Her和她。（圖／翻攝自IG）

文／C編　圖／翻攝自ahc.official IG

許多女孩保養都一定會用化妝水，但除了每天晚上在精華液之前使用之外，其實它還有很多的用法，建議可以按照肌膚的狀態，選擇適合的使用方式，這樣才能避免化妝水的浪費，並且發揮到最大的作用，究竟在哪些狀態下，應該怎麼使用呢？

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1.肌膚日常保養

天天保養的人，肌膚狀態基本上都沒有太大的問題，建議直接用手沾取化妝水，輕拍在臉上補充水分就可以。

2.肌膚無法吸收

有時候會感覺到肌膚似乎無法好好的將保養品吸收進去，這時可以用化妝棉，以擦拭的方式使用化妝水，因為輕擦可以幫助帶走一點臉上的老廢角質，幫助後續保養品吸收。

▲化妝水,AHC,契爾氏,保養,保濕,SK-II,Her和她。（圖／翻攝自IG）

3.肌膚極度缺水

當肌膚極度缺水時，會感到特別緊繃、乾扁、甚至脫皮，建議以化妝棉沾取化妝水濕敷全險，加強全臉的肌膚保濕，舒緩乾燥狀態。

4.肌膚曬後泛紅

當肌膚曬後些微泛紅，可以將保濕化妝水冰在冰箱，再使用化妝棉濕敷臉部，鎮定舒緩肌膚，但若是已經有曬傷的狀況，建議還是找皮膚科治療最佳。

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化妝水, AHC, 契爾氏, 保養, 保濕, SK-II, Her和她, Her, 神仙水
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