超狂「巨大AirPods」再也不搞丟！韓網爆紅藍芽音響　拿在手上太逗趣

編輯／JJ 圖／翻攝自Gmarket、tmall.com

為求方便，許多人選擇投入無線藍牙耳機的懷抱，但不論是哪一個品牌的藍牙耳機，都經常面臨走一走掉落、不見一邊的悲慘命運，其中屬蘋果推出的AirPods最讓人心痛。最近在韓網上便出現了一款超巨大AirPods造型藍芽音響，一比一放大百倍的模樣讓畫面好突兀，卻又莫名的可愛！

動不動就搞失蹤的藍牙耳機讓民眾們不堪其擾，現在你也能擁有「搞不丟」的AirPods了！由南韓網路賣場G-market推出的「大型AirPods藍芽音響」最近在網路上很火紅，雖然沒有辦法放進耳朵，但是「手持」功能很強大，十分便於攜帶，和朋友外出旅遊時使用，絕對能成為眾人的目光焦點。

這款巨大的AirPods造型藍芽音響該有的基本功能通通都有，充滿電播放時間可達5～8小時，操作按鈕及插孔都在一旁，使用起來非常簡單，實際尺寸為長22公分X寬10公分X深9公分，售價為21,500韓元（約NT＄525左右），可說CP值相當高！有興趣的朋友們不妨上G-market官網仔細看看，拿在手上的感覺是否相當逗趣呢？

除此之外，近期很夯的可愛3C周邊，還有這款由電競品牌Razer和Pokémon合作推出的「皮卡丘無線耳機」，耳機本身用了鮮黃與黑色的配色造型，上頭還有皮卡丘的背影，可愛爆棚，充電盒的部分則做成了神奇寶貝球，搶眼外型令人少女心噴發。

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