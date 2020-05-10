fb ig video ETtoday search mobile

超狂「巨大AirPods」再也不搞丟！韓網爆紅藍芽音響　拿在手上太逗趣

>

▲巨型airpods藍芽音響。（圖／翻攝自Gmarket）

編輯／JJ　圖／翻攝自Gmarket、tmall.com

為求方便，許多人選擇投入無線藍牙耳機的懷抱，但不論是哪一個品牌的藍牙耳機，都經常面臨走一走掉落、不見一邊的悲慘命運，其中屬蘋果推出的AirPods最讓人心痛。最近在韓網上便出現了一款超巨大AirPods造型藍芽音響，一比一放大百倍的模樣讓畫面好突兀，卻又莫名的可愛！

▲巨型airpods藍芽音響。（圖／翻攝自Gmarket）

動不動就搞失蹤的藍牙耳機讓民眾們不堪其擾，現在你也能擁有「搞不丟」的AirPods了！由南韓網路賣場G-market推出的「大型AirPods藍芽音響」最近在網路上很火紅，雖然沒有辦法放進耳朵，但是「手持」功能很強大，十分便於攜帶，和朋友外出旅遊時使用，絕對能成為眾人的目光焦點。

▲巨型airpods藍芽音響。（圖／翻攝自Gmarket）

這款巨大的AirPods造型藍芽音響該有的基本功能通通都有，充滿電播放時間可達5～8小時，操作按鈕及插孔都在一旁，使用起來非常簡單，實際尺寸為長22公分X寬10公分X深9公分，售價為21,500韓元（約NT＄525左右），可說CP值相當高！有興趣的朋友們不妨上G-market官網仔細看看，拿在手上的感覺是否相當逗趣呢？

▲巨型airpods藍芽音響。（圖／翻攝自Gmarket）

除此之外，近期很夯的可愛3C周邊，還有這款由電競品牌Razer和Pokémon合作推出的「皮卡丘無線耳機」，耳機本身用了鮮黃與黑色的配色造型，上頭還有皮卡丘的背影，可愛爆棚，充電盒的部分則做成了神奇寶貝球，搶眼外型令人少女心噴發。

▲巨型airpods藍芽音響。（圖／翻攝自Gmarket）

▲巨型airpods藍芽音響。（圖／翻攝自Gmarket）

►貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排

►KAKAO FRIENDS快閃店台南登場　600項周邊商品快衝一波！

關鍵字：

耳機, 藍芽耳機, 音響, Gmarket, AirPods, 蘋果, 皮卡丘, 神奇寶貝, Pokémon
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒

日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 泰國風靡超萌「泰奶飲水機」！3公升喝到爽還有輕便補充包 奧斯塔羅12星座一周運勢0511-0517　雙魚認真投入獲讚賞、處女迴避問題有大危機 網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律 分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心 在台灣就能吃道地章魚燒！50元銅板價　還能外送到家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面