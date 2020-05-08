有一種母愛叫小S！許曦文：她有時很欠揍，幼稚的像我朋友

▲女兒拍攝小S全力盯場，堪稱最強定心丸。（圖／翻攝自小S吧微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣最強星二代許曦文，日前接下保養品牌寵愛之名代言，備受大眾關注。在高級厭世臉之下，其實她只是個14歲的小女孩，自從公開露面工作以來，媽媽小S一直是她的定心丸，總是給予專業建議，看著女兒的優秀表現又嚷嚷的不准她太跩，母親節即將到來，女兒也不忘真情告白：「媽媽，我愛妳！thank you！」

在 Instagram 查看這則貼文 Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 5 日 上午 12:05 張貼

媽媽有時候很「欠揍」

Elly形容小S是一個「欠揍」的媽媽，她會在我們面前耍寶，有時候還很幼稚，就像我的朋友一樣，但媽媽對我來說是生命中最重要的人。她進一步表示，媽媽對她來說亦師亦友，最在意的是她的人品與自我的思考，反而不會太注重她的考試成績，平時她最喜歡跟媽媽一起看劇討論劇情，工作時媽媽陪伴在身邊、給她建議，這讓她覺得非常安心。

支持她想當演員的夢想

正值青春期的她，同樣也有痘痘的困擾，媽媽會提醒她不要太在意或一直挑剔自己，要學會看自己的優點。她也分享長大後希望和媽媽一樣有幽默感，並且朝演員目標發展，在意自我思考大於在校成績的媽媽，也表示非常支持。

不會和媽媽搶保養品

在家會不會和媽媽搶保養品用？她回答：「在家裡不會跟媽媽討論哪個保養品比較好，因為媽媽要用的產品跟我不一樣，反而會討論哪些產品比較適合我使用。」雖然年紀很輕，但Elly從小就了解肌膚清潔的重要性，及要挑選適合自己的保養品，最近則是愛上亮白面膜。

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