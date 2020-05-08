fb ig video ETtoday search mobile

有一種母愛叫小S！許曦文：她有時很欠揍，幼稚的像我朋友

>

▲▼有一種母愛叫小S　許曦文：她有時很欠揍 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲女兒拍攝小S全力盯場，堪稱最強定心丸。（圖／翻攝自小S吧微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣最強星二代許曦文，日前接下保養品牌寵愛之名代言，備受大眾關注。在高級厭世臉之下，其實她只是個14歲的小女孩，自從公開露面工作以來，媽媽小S一直是她的定心丸，總是給予專業建議，看著女兒的優秀表現又嚷嚷的不准她太跩，母親節即將到來，女兒也不忘真情告白：「媽媽，我愛妳！thank you！」

媽媽有時候很「欠揍」

Elly形容小S是一個「欠揍」的媽媽，她會在我們面前耍寶，有時候還很幼稚，就像我的朋友一樣，但媽媽對我來說是生命中最重要的人。她進一步表示，媽媽對她來說亦師亦友，最在意的是她的人品與自我的思考，反而不會太注重她的考試成績，平時她最喜歡跟媽媽一起看劇討論劇情，工作時媽媽陪伴在身邊、給她建議，這讓她覺得非常安心。

▲▼有一種母愛叫小S　許曦文：她有時很欠揍 。（圖／翻攝自微博、IG）

支持她想當演員的夢想

正值青春期的她，同樣也有痘痘的困擾，媽媽會提醒她不要太在意或一直挑剔自己，要學會看自己的優點。她也分享長大後希望和媽媽一樣有幽默感，並且朝演員目標發展，在意自我思考大於在校成績的媽媽，也表示非常支持。

▲▼有一種母愛叫小S　許曦文：她有時很欠揍 。（圖／翻攝自微博、IG）

不會和媽媽搶保養品

在家會不會和媽媽搶保養品用？她回答：「在家裡不會跟媽媽討論哪個保養品比較好，因為媽媽要用的產品跟我不一樣，反而會討論哪些產品比較適合我使用。」雖然年紀很輕，但Elly從小就了解肌膚清潔的重要性，及要挑選適合自己的保養品，最近則是愛上亮白面膜。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

許曦文, Elly, 母親節, 小S
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

女性注意！男友IG出現2種照片　日心理學家：代表「個性容易出軌」

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 KAKAO FRIENDS快閃店台南登場　600項周邊商品快衝一波！ 53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單 貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排 網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律 宜蘭最美酒店晚餐現省500元！噶瑪蘭脆皮豬超彈牙　九宮格午茶太夢幻IG發不完 吳漣序愛用的「濕敷神水」超狂價350元有找！快囤貨灌飽肌膚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面