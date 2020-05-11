住宿現省4000元！到大板根當森林系女孩　放空、泡美人湯超紓壓

▲大板根森林溫泉酒店十分清幽。三峽大板根森林溫泉酒店平日板根雙人房一泊二食住宿券（含露天溫泉SPA&森林入園門票），原價8,910元、特價4,888元。點我購買。（圖／翻攝自thegreatrootsresort IG，以下同）



文／C編

放假就想當個森林系女孩，到郊外好好放鬆紓壓，懶得露營怕麻煩，找個有自然生態的酒店度假最好，購物平台「Her和她」推出三峽大板根森林溫泉酒店平日板根雙人房一泊二食住宿券，原價8,910元，特價4,888元，直殺5.4折、現省4,022元，還包含露天溫泉SPA以及森林入園門票，可以玩個過癮，專注放空就好。

三峽的大板根森林溫泉酒店，因為有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、大型板根樹木，以及蔓生百年以上的巨藤，還有高聳入雲的林海等而著名，稱得上是一座「亞熱帶雨林植物寶窟」，不只能滿足空靈的森林系女孩，也能成為山系女子走進山林步道，園區內有3條不同長度的步道可以選擇，走一趟分別是30分鐘、90分鐘、120分鐘，累了，去泡一泡台灣和日本國家溫泉檢定標準的頂級美人湯，讓肌膚滑嫩如水煮蛋，多麽舒暢。

▲亞熱帶雨林吸收芬多精。



大板根有多種房型，其中板根雙人房設計簡約精緻，擁有寬敞的7坪空間，大片的落地窗放眼望去就是山林景致，讓人覺得相當放鬆，適合約會享受靜謐的兩人時光，也可以和閨蜜一起來趟姊妹行，更能多訂幾間房和家人共遊，因為在園區內，無論男女老少都有適合的活動與樂趣。

▲一整片山色美景。

▲泡湯是最紓壓的享受。三峽大板根森林溫泉酒店平日板根雙人房一泊二食住宿券（含露天溫泉SPA&森林入園門票），原價8,910元、特價4,888元。點我購買。



除了森林步道、溫泉浴，園區內的美食也是一絕，「大板根森林溫泉酒店平日板根雙人房一泊二食住宿券」含早餐及太子西餐廳晚餐套餐，有濃郁香醇的咖哩豬肋排、清爽Q彈的義式迷香烤雞腿、濃郁鮮味爵士乳酪烤鯛魚、豐盛自然的牛肝箘蔬菜燉飯，搭配現烤麵包、精選濃湯、鄉村田園沙拉、精緻甜點或是季節水果等等，包準從內到外全身都滿足。

▲精緻的西餐美饌。



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