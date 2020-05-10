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泫雅、IU愛用手機殼被扒出！迪士尼「桑普兔」款萌翻　自拍出鏡率爆高

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@high_cheeks、store.disney.co.jp

韓星泫雅、IU的穿搭、妝容常引起模仿潮，身上的單品都被扒出同款，近期有款手機殼在她們的IG中出鏡率超高，加了亮片、金粉的透明殼上，有可愛的兔兔、牡蠣寶寶圖案，讓大家看了也超想要，原來這兩款手機殼都是出自韓國品牌high cheeks。

▲泫雅手機殼。（圖／翻攝自IG@high_cheeks）

high cheeks推出一系列與迪士尼合作的手機殼，泫雅使用的是《小鹿班比》中的「桑普兔」款，超萌的灰色兔兔配上花朵圖案、亮粉，可愛又華麗，難怪女神愛不釋手，只要是她的自拍經常能看見這款殼的蹤影。

IU使用的是「牡蠣寶寶」款，他們是《愛麗絲夢遊仙境》裡出現過的角色，雖然沒那麼有名，超Q模樣還是很受歡迎，牡蠣寶寶周圍的海底世界圖案好繽紛。

除了這兩款，亮粉透明殼系列還有其他款式，可愛到讓人難以抉擇，每款都想要，目前官網已經賣到缺貨。

▲泫雅手機殼。（圖／翻攝自IG@high_cheeks）

不想那麼花俏，也可以考慮沒有加亮粉的透明殼版本，這系列售價39,000韓元（約台幣955元）。

▲泫雅手機殼。（圖／翻攝自IG@high_cheeks）

其他像Red Velvet成員Irene、演員李周妍、吳漣序…等一票女星都是品牌的愛好者。Irene用的「桑普兔紫色殼」同樣超可愛，IG po出就被瘋狂詢問，這款售價39,000韓元（約台幣955元），他們家的殼iPhone、三星手機的機型都適用。

▲泫雅手機殼。（圖／翻攝自IG@high_cheeks）

喜歡迪士尼手機殼的話，其實迪士尼商店也經常會推出新款式，像最近就推出兩款美美的透明殼，小熊維尼被橘黃花瓣圍繞、史迪奇身邊都是繽紛水果，造型超可愛，非常有夏日氣息。iPhone6、6s、7、8適用，售價3,850日圓（約台幣1,081元）。

▲泫雅手機殼。（圖／翻攝自IG@high_cheeks）
 

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關鍵字：

highcheeks, 迪士尼, 手機殼, 韓星, 泫雅, IU, 女星
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