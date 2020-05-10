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Franck Muller秀腕上引擎　秒針配賽車轉速器兩端都能顯時

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▲▼Franck Muller & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Vanguard Racing Skeleton碳纖維腕錶，目前未定價。（圖／Franck Muller提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男人對錶與車很難有抵抗力，鐘錶品牌結合兩者的設計永遠不會膩，Franck Muller發布2020年首波新作，靈感即源自賽車運動，推出Vanguard Racing Skeleton系列腕錶，從輕量材質、多層次面盤設計都展現了腕上引擎美學，手工縫製的Alcantara® 麂皮與橡膠材質錶帶，則呼應賽車座艙內裝，品牌帥錶又一發，目前未定價。

▲▼Franck Muller & Roger Dubuis 。（圖／公關照）▲▼Franck Muller & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Vanguard Racing Skeleton玫瑰金腕錶，錶背顯露精心打磨的機芯。

Vanguard Racing Skeleton系列共有18K玫瑰金、精鋼、鈦金屬及碳纖維等材質，輕量代表的碳纖維材質錶款，錶殼兩側加入紅色ergal鋁鎂鋅合金，紅黑配色非常搶眼；具多層立體感的面盤更是整體焦點，日期窗採鏤空顯示，最特別是秒針兩端分別點綴紅色與紅白邊白底箭頭，搭配模仿賽車轉速計時器的顯示盤指示秒數，讓人感受賽車競速的刺激感。

▲▼Franck Muller & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲羅杰杜彼Excalibur Huracan鏤空自動上鍊腕錶，1,570,000元。
 

羅杰杜彼（Roger Dubuis）與賽車連結也很深刻，2017年起與義大利傳奇汽車製造商Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門合作，一連發表多款以超級跑車為主題的錶款 ，黑色DLC鈦金屬版Excalibur Huracán自動上鍊腕錶，正是集合同名跑車的招牌元素，包括象徵引擎室拉桿的X型線體設計、超跑輪框造型自動盤、猶如輪胎螺帽的立體錶冠、如儀表板轉速表的12度傾斜擺輪等，好似覆上黑色盔甲，很酷！

關鍵字：

Franck Muller, Roger Dubuis, 羅杰杜彼
fashion.net

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