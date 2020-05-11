fb ig video ETtoday search mobile

女孩都該擁有一個百搭黑色包　學朴信惠拿最新款、雪炫愛經典包

>

記者李薇／台北報導　圖／ssinz7、sh_9513、marcellasne_ IG

南韓女星的流行時尚，總是受到許多女孩關注，最近就有很多女星分享自己日常生活的穿搭，可以發現她們都很鍾情於黑色的包款，而且不管材質、大小，只要是黑色就超級百搭，搭配洋裝、襯衫、窄裙全部OK，讓人不禁也想要來一咖黑色包包。

▲朴信惠,雪炫,VALENTINO,GIVENCHY,DIOR,孫娜恩,包包,日韓時尚,日韓穿搭。（圖／翻攝自IG）

VALENTINO SMALL SUPERVEE CALFSKIN 斜背包

許久未在戲劇作品見到的朴信惠，最近很享受私人的時光，私底下去逛街她選擇背了一款黑色小包，出自VALENTINO 2020年最新的設計，運用小牛皮製作的包款帶有一點光澤的亮面，金色霧面的大LOGO，看起來有點帥氣，搭配她白色襯衫以及黑色窄裙，成為全身上下唯一的亮點。

▲朴信惠,雪炫,VALENTINO,GIVENCHY,DIOR,孫娜恩,包包,日韓時尚,日韓穿搭。（圖／翻攝自IG）

GIVENCHY 皮革仿舊中型包

身材姣好的孫娜恩身穿黑色長版皮質風衣，搭配上紗裙以及黑色紅月的褲襪，整個人看起來甜美又火辣，在包款上則選擇了GIVENCHY的皮革包包，帶有一點老舊的復古設計，配上整個人繁複的穿搭，看起來完全無違和，展現出非常俐落又時髦的感覺。

▲朴信惠,雪炫,VALENTINO,GIVENCHY,DIOR,孫娜恩,包包,日韓時尚,日韓穿搭。（圖／翻攝自IG）

DIOR LADY DIOR 中型包款

AOA成員雪炫日前到咖啡廳喝下午茶，搭配了黑色的西裝外套、以及花色襯衫，包款則選擇了非常經典的LADY DIOR包款，不管是斜背還是手拎都非常方便實用，經典的花紋展現出女性的優雅以及精緻，跟她身上穿搭的顏色也很搭配，是相當百搭的經典款。

關鍵字：

朴信惠, 雪炫, VALENTINO, GIVENCHY, DIOR, 孫娜恩, 包包, 日韓時尚, 日韓穿搭
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

住宿現省4000元！到大板根當森林系女孩　放空、泡美人湯超紓壓 楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視 奧斯塔羅12星座一周運勢0511-0517　雙魚認真投入獲讚賞、處女迴避問題有大危機 吳漣序愛用的「濕敷神水」350元有找！超狂價只到5／11中午　快囤貨灌飽肌膚 男友聞過就上癮！最熱搜的「寶寶香」必買這3瓶 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面