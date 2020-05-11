女孩都該擁有一個百搭黑色包　學朴信惠拿最新款、雪炫愛經典包

記者李薇／台北報導 圖／ssinz7、sh_9513、marcellasne_ IG

南韓女星的流行時尚，總是受到許多女孩關注，最近就有很多女星分享自己日常生活的穿搭，可以發現她們都很鍾情於黑色的包款，而且不管材質、大小，只要是黑色就超級百搭，搭配洋裝、襯衫、窄裙全部OK，讓人不禁也想要來一咖黑色包包。

VALENTINO SMALL SUPERVEE CALFSKIN 斜背包

許久未在戲劇作品見到的朴信惠，最近很享受私人的時光，私底下去逛街她選擇背了一款黑色小包，出自VALENTINO 2020年最新的設計，運用小牛皮製作的包款帶有一點光澤的亮面，金色霧面的大LOGO，看起來有點帥氣，搭配她白色襯衫以及黑色窄裙，成為全身上下唯一的亮點。

GIVENCHY 皮革仿舊中型包

身材姣好的孫娜恩身穿黑色長版皮質風衣，搭配上紗裙以及黑色紅月的褲襪，整個人看起來甜美又火辣，在包款上則選擇了GIVENCHY的皮革包包，帶有一點老舊的復古設計，配上整個人繁複的穿搭，看起來完全無違和，展現出非常俐落又時髦的感覺。

DIOR LADY DIOR 中型包款

AOA成員雪炫日前到咖啡廳喝下午茶，搭配了黑色的西裝外套、以及花色襯衫，包款則選擇了非常經典的LADY DIOR包款，不管是斜背還是手拎都非常方便實用，經典的花紋展現出女性的優雅以及精緻，跟她身上穿搭的顏色也很搭配，是相當百搭的經典款。