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Noah上架夏日「潮哥必備款」！全新6色每天換不成問題　余文樂都愛穿

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編輯／Duke

短T設計多元，可以加入口袋或是顏色變化來配合不同穿衣風格，這次要介紹的短T，便是出自紐約的街頭品牌Noah，該品牌最近上架6種配色的口袋短T，就連余文樂也是這件口袋T的愛好者，夏天想變身潮流帥哥嗎？那Noah口袋短T絕對是你必須要入手的聖品之一。

▲NOAH口袋T。（圖／翻攝自IG@lok666、@humanmade、@pharrell、Human Made官網、Noah官網）

▲Noah上架6種配色口袋T。（圖／翻攝自IG@lok666、Noah官網）

Noah創辦人Brendon Babenzien在2015年辭去Supreme創意總監一職後，專心經營Noah使品牌業績蒸蒸日上，而招牌十字架更受到潮人與明星追捧。全新上架的口袋T，就是運用招牌Logo作為主要設計，同時也換上青蘋果綠、橘色、紫色、藍色等夏日色彩，而大地色、水洗黑則提供給喜愛復古風的朋友。

▲NOAH口袋T。（圖／翻攝自IG@lok666、@humanmade、@pharrell、Human Made官網、Noah官網）

▲招牌十字架Logo受到潮人與明星追捧。（圖／翻攝自Noah官網）

▲NOAH口袋T。（圖／翻攝自IG@lok666、@humanmade、@pharrell、Human Made官網、Noah官網）

▲全新的口袋T共有水洗黑、大地色、藍色、紫色、橘色、青蘋果綠等6色。（圖／翻攝自Noah官網）

Noah口袋T為美國製作，因此具有一定的品質，目前可於Noah官網或是SSENSE等指定零售商購買，定價為台幣1,800元。

與此同時，受到菲董（Pharrell Williams）喜愛的Human Made也在近期釋出多款短T，設計包含「dry alls」、「Human Made」字樣以及愛心、北極熊圖案。目前僅能透過代購買到，定價為日圓7,800元（約台幣2,150元）。

▲NOAH口袋T。（圖／翻攝自IG@lok666、@humanmade、@pharrell、Human Made官網、Noah官網）

▲菲董IG版面被Human Made單品佔滿。（圖／翻攝自IG@pharrell）

▲NOAH口袋T。（圖／翻攝自IG@lok666、@humanmade、@pharrell、Human Made官網、Noah官網）

▲NOAH口袋T。（圖／翻攝自IG@lok666、@humanmade、@pharrell、Human Made官網、Noah官網）

▲Human Made近期釋出多款短T。（圖／翻攝自IG@humanmade、Human Made官網）

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關鍵字：

Noah, 口袋T, 余文樂, BrendonBabenzien, Supreme, 十字架, 美國製, 菲董, HumanMade
fashion.net

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