fb ig video ETtoday search mobile

《蠟筆小新》扭蛋系列可愛登場！野原家睡姿各有特色、劇場版化身小畫家

>

編輯／Emily　圖／翻攝自gashapon.jp、medicomtoy.co.jp

經典卡通《蠟筆小新》周邊商品總是很受歡迎，日本扭蛋公司GASHAPON近期新推出兩系列《蠟筆小新》扭蛋，一個是野原一家全都呼呼大睡的「晚安系列」，另一個則是配合劇場版《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》的畫家公仔，兩系列公仔造型都逗趣可愛，粉絲不能錯過。

#蠟筆小新晚安系列

這系列重現了野原一家的睡姿，能一睹大家進入夢鄉的模樣。小新豪邁的癱成大字型，身上穿著他的招牌睡衣，還微微露出肚子，睡著的表情好無害，旁邊還附上可愛的鬧鐘。

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

爸爸廣志的睡姿跟小新一樣很豪邁，手腳亂擺還邊睡邊笑，是做了什麼美夢呢？媽媽美冴的睡姿文靜端正，是蜷曲的側睡姿勢，完全看不到醒來時的殺氣。

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

妹妹小葵熟睡的模樣安詳可愛，好想趁睡著時偷摸他的Q臉。寵物狗小白則窩在自己專屬的狗屋裡，閉眼熟睡看起來更萌了。

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

這系列扭蛋還會附上可愛的棉被，可以幫他們蓋上或拿起來。扭蛋一顆售價300日圓（約台幣84元）。

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

#劇場版畫家系列

雖然電影《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》受疫情影響延後上映，扭蛋還是如期推出。配合進入塗鴉王國的劇情，小新與春日部防衛隊成員們都戴上畫家帽、拿起蠟筆變身小畫家，表情逗趣又可愛。

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

除了這五款，還有蠟筆小新筆下的肥嘟嘟左衛門，他在這次劇場版裡扮演了重要角色，要與小新一同並肩作戰。這系列扭蛋同樣售價300日圓（約台幣84元）。

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲蠟筆小新扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

另外，日本知名玩具公司MEDICOM TOY也即將在六月推出新的蠟筆小新「Ultra Detail Figure」（UDF）公仔，這款小新公仔是奮力向前奔跑的模樣，臉上難得露出真摯表情，高度約6.5公分，售價1,200日圓不含稅（約台幣336元），很值得粉絲們收藏。

▲蠟筆小新公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

▲蠟筆小新公仔。（圖／翻攝自medicomtoy.co.jp）

►《蠟筆小新》黏土人公仔自由更換不同表情！變身露屁屁外星人超搞笑

►海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日衣櫃　卡通聯名系列越欠揍越可愛！

關鍵字：

蠟筆小新, 睡覺, 扭蛋, 公仔, 日本
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

《鬼怪》友情還持續著！孔劉、李棟旭送咖啡車應援金高銀　布條滿滿「回憶殺」

《鬼怪》友情還持續著！孔劉、李棟旭送咖啡車應援金高銀　布條滿滿「回憶殺」

抗老最大關鍵是「防曬保養」！忽略一步驟，肌膚老化速度快10倍

抗老最大關鍵是「防曬保養」！忽略一步驟，肌膚老化速度快10倍

台灣設計師詹朴再跨界！聯名「全球10強啤酒」星空元素紅到倫敦

台灣設計師詹朴再跨界！聯名「全球10強啤酒」星空元素紅到倫敦

星巴克5／13起「連三天」買一送一　現在買也有第二杯半價優惠 《蠟筆小新》扭蛋系列可愛登場！野原家睡姿各有特色、劇場版化身小畫家 美侖飯店下殺2700元！到花蓮看美景、逛東大門夜市　來場閨密小旅行 金高銀完美的護唇法寶亮相了！台灣也能買到快去搶 反覆冒痘？不能吃炸雞？皮膚科醫師解答鄉民最常問的痘痘5大問題 Lisa美腿紅遍全球！意外成搞笑迷因素材　衝突感令人哭笑不得 曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面