《蠟筆小新》扭蛋系列可愛登場！野原家睡姿各有特色、劇場版化身小畫家

編輯／Emily 圖／翻攝自gashapon.jp、medicomtoy.co.jp

經典卡通《蠟筆小新》周邊商品總是很受歡迎，日本扭蛋公司GASHAPON近期新推出兩系列《蠟筆小新》扭蛋，一個是野原一家全都呼呼大睡的「晚安系列」，另一個則是配合劇場版《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》的畫家公仔，兩系列公仔造型都逗趣可愛，粉絲不能錯過。

#蠟筆小新晚安系列

這系列重現了野原一家的睡姿，能一睹大家進入夢鄉的模樣。小新豪邁的癱成大字型，身上穿著他的招牌睡衣，還微微露出肚子，睡著的表情好無害，旁邊還附上可愛的鬧鐘。

爸爸廣志的睡姿跟小新一樣很豪邁，手腳亂擺還邊睡邊笑，是做了什麼美夢呢？媽媽美冴的睡姿文靜端正，是蜷曲的側睡姿勢，完全看不到醒來時的殺氣。

妹妹小葵熟睡的模樣安詳可愛，好想趁睡著時偷摸他的Q臉。寵物狗小白則窩在自己專屬的狗屋裡，閉眼熟睡看起來更萌了。

這系列扭蛋還會附上可愛的棉被，可以幫他們蓋上或拿起來。扭蛋一顆售價300日圓（約台幣84元）。

#劇場版畫家系列

雖然電影《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國和四位勇士》受疫情影響延後上映，扭蛋還是如期推出。配合進入塗鴉王國的劇情，小新與春日部防衛隊成員們都戴上畫家帽、拿起蠟筆變身小畫家，表情逗趣又可愛。

除了這五款，還有蠟筆小新筆下的肥嘟嘟左衛門，他在這次劇場版裡扮演了重要角色，要與小新一同並肩作戰。這系列扭蛋同樣售價300日圓（約台幣84元）。

另外，日本知名玩具公司MEDICOM TOY也即將在六月推出新的蠟筆小新「Ultra Detail Figure」（UDF）公仔，這款小新公仔是奮力向前奔跑的模樣，臉上難得露出真摯表情，高度約6.5公分，售價1,200日圓不含稅（約台幣336元），很值得粉絲們收藏。

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