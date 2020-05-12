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分手多半來自4個原因　愛情想長久走下去請避免

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▲男女，吵架 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲多半分手都來自幾種單純的原因，才導致後續的態度。（圖／Pakutaso、pixabay、Pexels）

編輯／借借

走過感情的人知道，分手的理由通常有百百種，有些很合理、大部分都很荒謬，然而仔細探究背後真正原因，9成走不下去的關係，都來自於態度，美國心理學研究人員和臨床醫師約翰・高特曼，在自己的著作《婚姻的七個原則》中表示，兩人分手的原因主要來自4個重要關鍵。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

批評
男女朋友或夫妻之間有時相處產生摩擦，出現發牢騷的現象，是很正常的行為，適時的宣洩自己的情緒沒有不好，但「批評」這件事情跟碎念與囉唆不一樣，批評類似一種攻擊，而不是想針對日後更好的相處而做出的反應。

▲夫妻爭吵,情侶,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

鄙視
在兩人的關係中，如果一方出現了鄙視對方的狀況，多半都無法走下去，因為其觀感已經包含「厭惡」的成分，這是情感中最致命的元素，而且很多人都認為自己隱藏的很好，但其實多半對方都很明顯會感覺得到，言語霸凌、諷刺、嘲笑等舉止都會出現。

▲▼情侶,夫妻,吵架,道歉。（圖／翻攝自pakutaso）

防禦
「我不想再跟你討論這件事情」、「這我們沒得談，就是這樣」、「這不是我的問題」，基本上用這些態度在討論或是爭吵，也就代表有一方根本拒絕溝通，也不想進行反省，或是試著找出解決問題的可能性，遲早會相處不下去。

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

石牆
只要兩人有爭吵，就使用冷戰、逃離的方式來解決，雖然感覺像是要先讓對方跟自己冷靜，但就算破冰之後，也沒有實質解決問題的行動，這只是用冷暴力來處理兩方的衝突，會隨著次數與相處時間愈來愈長，累積更大的不滿，最後用某種形式爆發。

▲▼吵架 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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