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櫻花妹搶翻NO.1的「焦糖奶油」唇蜜　洗版IG的大人系溫柔感

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記者李薇／台北報導

最近有在關注日本彩妝訊息的女孩，一定會被一支棕色唇蜜燒到，那就是迪奧豐漾俏唇蜜的夏季限定#020，因為它的焦糖奶油色擦起來不但很顯氣色，紅潤中又帶有沉穩，是一支讓人心動的溫柔小姊姊色，因此非常大受歡迎，幾乎人人化妝包都有一支。

▲迪奧,Dior,資生堂,SHISEIDO,唇膏,唇蜜,。（圖／IG） 

▲Dior超美的夏季限定唇蜜。（圖／yuuukan02 IG、mirimanialove IG）

迪奧豐漾俏唇蜜的夏季限定#020號色，不僅顏色非常厲害，唇蜜的材質使用起來不顯唇紋，讓雙唇看起來就像是嬰兒一樣的澎潤稚嫩，所以非常受到歡迎，而且一點都不會黏膩，細緻的刷頭還可以描繪出俐落的唇形，難怪會被瘋搶一波。

 ▲迪奧,Dior,資生堂,SHISEIDO,唇膏,唇蜜,。（圖／IG）

▲擦起來的顏色是大人系的溫柔感。（圖／19aka_tmt__ IG、yumyumikoo IG）

除了這支大人系的棕色調之外，還有一支櫻花奶油色也很受到歡迎，他是出自SHISEIDO摩霧唇膏系列，霧面的材質使用起來非常飽和，但卻一點都不會乾燥，就像是奶油在雙唇化開一樣柔潤，而且質地非常輕盈，塗抹起來幾乎完全沒有存在感。

▲迪奧,Dior,資生堂,SHISEIDO,唇膏,唇蜜,。（圖／IG） 

▲另外一支櫻花奶油就比較可愛風。（圖／emotorurie IG、dreap_karin IG）

而這支櫻花奶油色，就像是粉紅的櫻花再加入一點奶油的溫潤，比較偏向清甜可愛風，擦起來的妝效也很自然，就像是天生的自然粉嫩唇一樣，完全看不出來有化妝的感覺，非常適合約會或是上班的時候使用，提升一點好氣色。

▲迪奧,Dior,資生堂,SHISEIDO,唇膏,唇蜜,。（圖／IG） 

▲擦起來則是霧面的質地。（圖／shiseidothestore IG、watanabeakiko IG）

關鍵字：

迪奧, Dior, 資生堂, SHISEIDO, 唇膏, 唇蜜
fashion.net

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