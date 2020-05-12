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說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

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記者王則絲／專題報導

大家也許都在IG上看過這個可愛的方塊笑臉，曾經出現在許多歐美、日韓明星的身上，但是在台灣的知名度尚不高，其實這是來自瑞典輕奢時尚品牌Acne Studios的招牌LOGO，充滿設計感的北歐簡約風格，質感盡在不言中，在全球也已吸引不少時尚迷作為粉絲，以下就一起來看看，為何Acne Studios能在時尚潮流圈佔有一席地位。

▲Acne Studios 。（圖／翻攝自IG）

▲許多明星們都曾穿戴上Acne Studios方塊笑臉單品。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni）

Acne Studios原先為ACNE創意團隊下的一部分，於2006成為一家獨立的時裝公司，在這裡「ACNE」並不是指「青春痘」，而是「Ambition to Create Novel Expression」的縮寫，意即「以創造與眾不同的表達方式為抱負」，呼應創意總監Jonny Johannson的設計理念，致力在「實穿」中做出最有創意的產品，服裝不只是要用來走秀，而是得讓消費者真的會穿的！

一直以來Acne Studios的服裝中都是以簡約字體呈現品牌字母，在這個LOGO至上的時代稍嫌吃虧，不過在2017年時首度推出了「方塊笑臉」的主題系列，源自於2013年秋冬系列的元素，兩顆圓點當作眼睛、平平的嘴巴和矩形外框，遵守著品牌簡約的概念，可愛的造型成功增強了不少記憶點，也差不多是在這段時間前後，Acne Studios開始火紅於各國明星之間，像是韓星GD、Jennie、朴信惠，和大陸女星楊冪、周冬雨⋯⋯眾多藝人都曾穿上過。

▲Acne Studios。（圖／翻攝自IG）

長時間維持著「小眾」的路線與經營方式，讓品牌不流於俗，站在領導而非模仿潮流的一方，也是保持著獨特質感的原因之一，當喜歡Acne Studios的消費者們，走在路上遇到同樣穿著Acne Studios的人，彷彿就像是遇見了知音。

▲Acne Studios。（圖／翻攝自IG）

▲Acne Studios可愛襪子單品與透視鞋款。（圖／翻攝自IG@acnestudios）

後來「方塊笑臉」持續沿用至今，時常出現在服裝、配件單品上，累積了不少值得收藏的單品，除了先前《ET FASHION》曾經介紹過Tote Bag系列，包款方面上「Musubi」扭結包系列也大受歐美時尚部落客、潮人們喜愛。喜歡休閒潮流感的話，特別推薦這款「方塊笑臉小包」，屬於日常百搭的款式，方便又實用，適合年輕朋友，在價錢上也相當親民。

▲Acne Studios 。（圖／翻攝自官網）

▲扭結包Musubi Micro ，580歐元（約NT＄18,700）（圖／翻攝自IG@shopbop、官網）。

▲先前曾介紹過的Tote Bag系列，Medium tote bag，360 歐元（約NT＄11,600）。

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▲適合年輕男孩、女孩的街頭穿搭小包，120歐元（約NT＄3,800）。

▲Acne Studios 。（圖／翻攝自官網）

▲服裝部分以簡約的品牌字母滾邊或是方塊笑臉刺繡補丁素T最為經典。（圖／翻攝自Acne Studios官網，以下同）

▲Acne Studios 。（圖／翻攝自官網）

▲許多人則會選擇從小配件入手，同時也是最多名人示範過的單品，像是圍巾和毛帽。

▲各品牌爭相推出的厚底老爹鞋，Acne Studios也有相當獨特的設計款，是品牌的熱賣單品。

說到高端質感的小眾品牌，也不能忘了法國時裝品牌A.P.C.，想要輕鬆擁有受到內行人肯定一般的時尚單品，就可以從A.P.C.的帆布包系列下手，價格約為60～100歐元（台幣三、四千元），與上面提及的Acne Studios小包，都是小資、學生可無痛入手的高CP值包款。

▲Acne Studios 。（圖／翻攝自IG）

▲A.P.C.托特包。（圖／翻攝自IG@apc_paris）

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關鍵字：

說流行, Acne Studios, 方塊笑臉, 質感, 高端, 明星, 包款, 小資
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