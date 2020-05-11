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寶可夢極巨化抱枕玩偶超療癒！皮卡丘增肥到4公斤　喵喵跟真人一樣高

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編輯／Emily　圖／翻攝自pokemoncenter-online.com、waraku-neiro

《寶可夢劍／盾》遊戲中有全新的極巨化系統，能讓寶可夢變得超級巨大，這次Pokemon Center Online官方商店居然把極巨化後的寶可夢實體化，變成大型抱枕娃娃！皮卡丘放大後超有份量，體重達到4公斤，反派角色喵喵被拉長成真人身高，抱著它們一起入睡一定超級療癒。

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

巨型皮卡丘娃娃比正常尺寸大上三倍，看起來好有壓迫感，大小約為80×56×60公分，體重重達4公斤，頭戴紅色圈圈，閃電尾巴則是白色的，胖胖身軀抱起來一定很舒服。這款娃娃售價44,000日圓（約台幣12,360元）。

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

火箭隊迷人的反派角色喵喵，身體被拉長到165公分，根本是一個真人的長度了！但頭部、手腳大小依舊不變，超長身體看起來好像臘腸狗，莫名的搞笑。睡覺時把它擺在旁邊，就像跟真人依偎一樣，讓你不再孤單。這款娃娃售價33,000日圓（約台幣9,270元）。

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

▲寶可夢極巨化娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

放大版的巨型娃娃萌度也加倍，好想買來家裡一起作伴呀！另外日本的和樂WARAKU公司也有推出一款卡比獸單人沙發椅，造型完全還原卡比獸，坐在上面就像壓在卡比獸的肚子上，還搭配一個寶貝球造型的小墊子，可以拿來靠腳，也可以拿來當小桌子。沙發椅售價35,241日圓（約台幣9,900元）。

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

▲極巨化寶可夢娃娃。（圖／翻攝自pokemoncenter-online.com）

►毛孩穿上皮卡丘、伊布寵物裝萌度破表　快用寶貝球逗貓棒收服家中主子

►史上最萌寶可夢聯名！「精靈球變手拿包」皮卡丘、可達鴨全到齊

關鍵字：

寶可夢, 精靈寶可夢, 喵喵, 皮卡丘, 巨型抱枕, 玩偶
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