孟耿如抱怨黃子佼穿著「太繽紛」　婚後大轉彎互搶衣服穿

▲台灣設計師吳日云品牌AUSTIN.W誕生十年，請到藝人孟耿如擔任跨界展覽大使。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師吳日云品牌AUSTIN.W成立將近十個年頭，於今（8日）請到藝人孟耿如擔任展覽大使，為品牌跨界藝術展站台，孟耿如藏不住新婚喜悅自爆：「因為佼哥才認識吳日云品牌。」雖還沒來得及改口喊老公仍是羨煞旁人。

▲孟耿如認識吳日云品牌是因為老公黃子佼 。（圖／品牌提供）

台灣設計師品牌AUSTIN.W自2011年由吳日云創立，即將邁入十年之際，舉辦跨界藝術展來回顧品牌經典，包含了初、質、感官、工藝、人、想像、有機c、寂靜、當代與自信，象徵一貫精神「無聲的存在」。此次也找到藝人孟耿如擔任展覽大使，身兼藝術家與新婚人妻身份的她，談起與吳日云的淵源，孟耿如不忘放閃：「其實是因為佼哥才認識，那時候看他活動後留下AUSTIN.W的兩件衣服，還當成藝術品一樣收藏，真的很特別。」雖然還沒來得及改口叫老公，然而孟耿如不改直率個性，「我也受到佼哥感染，他私下常穿一些『很怕別人不知道他是藝人的衣服』，但是久了我也覺得身上繽紛蠻好的，都會互相搶對方衣服穿。」

▲從小在藝術家庭成長的孟耿如，在當演員前曾想過自己設計衣服。（圖／品牌提供）

這回孟耿如出鏡品牌形象照由新銳攝影師溫浚富掌鏡，不論是服飾或是整體靈感都讓她覺得相當純粹，「好像回到出社會前沒有被污染過的樣子。」從小就對藝術耳濡目染的孟耿如，媽媽就是旗袍設計師，她也表示：「我當演員前曾經想過要有自己的服裝品牌，但是我媽都會說設計衣服是很辛苦的路，她也勸我不要，直接打碎我的夢想！」

▲AUSTIN.W吳日云跨界藝術展5月1日至6月7日台北與台中三地開跑， 展出與藝術家Billy羅得嘉、珠寶設計師PJ Gallery合作作品。（圖／品牌提供）

當然品牌不免受到疫情影響，設計師吳日云認為，也正因為疫情讓他能夠更專注在十週年展覽上，不光是拍攝和廣告都是過去比較少嘗試的，更首次與紡拓會全成型針織技術合作，應用具有抗皺特性的台灣機能性紗以「一體成型」針織機獨創的立體編織進行創作。此次展出的作品也與藝術家Billy羅得嘉、珠寶設計師PJ Gallery合作，翻玩設計師吳日云這十年間的經典作品，展覽期間也將捐贈藝術家作品風格口罩套，給予美術館、藝廊第一線的導覽服務人員。

▲蘇菲雅婚紗也趕上口罩潮，推出蕾絲訂製立體口罩 ，售價900元。（圖／品牌提供）

與此同時，Sophia Ritz 蘇菲雅婚紗也趕上口罩潮，推出了蕾絲訂製立體口罩，外層以招牌蕾絲設計，內層則使用親膚性的純棉二重紗訂製， 不止透氣還方便清洗，共有白色、裸膚色、粉色、黑色以及水藍色挑選，在防疫期間也能兼顧美麗。

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