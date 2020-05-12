fb ig video ETtoday search mobile

Nike與愛迪達OG連發放毒！Ultra Boost、Flyknit Trainer　肯爺會選新歡還舊愛

>

編輯／Duke

各品牌OG鞋款回歸市面是粉絲最開心的事。繼New Balance復刻經典992系列後，Adidas與Nike先後宣布Ultra Boost 1.0「Triple White」、Flyknit Trainer 「Oreo」即將回歸，消息流出後也立即引起關注，不過，Nike事後卻將官網的發售資訊刪除，此舉動不經讓人猜想是否為官方炒作，亦或是單純的誤植呢？

自2015年初發售的Adidas Ultra Boost 1.0可說是集大成之作，運用Adidas所有全新科技包括Boost緩震技術、Primeknit編織鞋面、Torsion System抗扭轉系統以及德國馬牌（Continental）輪胎大底製成，並且當年才剛發布首款Yeezy Boost 350的肯爺（Kanye West）也有上腳，因此該配色便具有相當高的價值。

▲Nike Trainer OG+UltraBOOST OG回歸。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲Adidas Ultra Boost 1.0「Triple White」在當年是集大成之作。（圖／翻攝自Adidas）

▲Nike Trainer OG+UltraBOOST OG回歸。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲Nike Trainer OG+UltraBOOST OG回歸。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲以Boost緩震技術、Primeknit編織鞋面以及Torsion System抗扭轉系統製成。（圖／翻攝自Adidas）

Adidas Ultra Boost 1.0「Triple White」預計將在5／17於Foot District等指定專賣店發售，定價為美金180元（約台幣5,400元）。

隨著Adidas發布Ultra Boost 1.0回歸的消息，Nike也不甘示弱表示，Nike Flyknit Trainer「Oreo」即將在近日上市，這也是繼2018年後的首次復刻。該鞋款採用輕量透氣的 Flyknit鞋面製成，其外型俐落且配色帥氣，是不少名人的心頭好，就連轉投Adidas陣營前的肯爺也相當喜愛，如今Nike再次將經典拿出來販售，必定又會引起一場搶鞋大戰。

▲Nike Trainer OG+UltraBOOST OG回歸。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲Nike Flyknit Trainer Oreo已經多次回歸市面。（圖／翻攝自Nike）

▲Nike Trainer OG+UltraBOOST OG回歸。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲Nike Trainer OG+UltraBOOST OG回歸。（圖／翻攝自Nike、Adidas）

▲原為慢跑鞋，但因外型俐落被當成休閒鞋著用。（圖／翻攝自Nike）

Nike Flyknit Trainer「Oreo」原訂在5／17發售，但Nike將發售資訊移除，因此預計會在近期上市，定價未定。

►NIKE X BEAMS「點點」流蘇鞋攻陷少女心！同系列運動套裝男女都能穿

►電商增長35％也無力回天！愛迪達Q1營收見底　室內拖成最熱商品

關鍵字：

OG鞋款, Adidas, Nike, UltraBoost1.0, FlyknitTrainer, NewBalance, 992, 肯爺, YeezyBoost350
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

日本男生票選最喜歡的「女性約會鞋」！6雙百搭的不敗選擇必須筆記

日本男生票選最喜歡的「女性約會鞋」！6雙百搭的不敗選擇必須筆記

激勵台灣創作者勇敢寫劇本！幕後「這群人」造就了電影特效的不凡細節

激勵台灣創作者勇敢寫劇本！幕後「這群人」造就了電影特效的不凡細節

反覆冒痘？不能吃炸雞？皮膚科醫師解答鄉民最常問的痘痘5大問題

反覆冒痘？不能吃炸雞？皮膚科醫師解答鄉民最常問的痘痘5大問題

星巴克5／13起「連三天」買一送一　現在買也有第二杯半價優惠 女孩都該擁有一個百搭黑色包　學朴信惠拿最新款、雪炫愛經典包 貓控必收6款「超萌小物」！舌頭變吸油面紙、肉球包討喜度100% 小CK台灣限定配色包款美翻天！侯佩岑也搶搭這波「薄荷綠」夏日風潮 你也有「自招渣男」的爛桃花體質？4點原因要小心：別把寂寞掛嘴邊 男友聞過就上癮！最熱搜的「寶寶香」必買這3瓶 早上快速出門！手殘也學得會的「3個」清爽髮型教學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面