Nike與愛迪達OG連發放毒！Ultra Boost、Flyknit Trainer　肯爺會選新歡還舊愛

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各品牌OG鞋款回歸市面是粉絲最開心的事。繼New Balance復刻經典992系列後，Adidas與Nike先後宣布Ultra Boost 1.0「Triple White」、Flyknit Trainer 「Oreo」即將回歸，消息流出後也立即引起關注，不過，Nike事後卻將官網的發售資訊刪除，此舉動不經讓人猜想是否為官方炒作，亦或是單純的誤植呢？

自2015年初發售的Adidas Ultra Boost 1.0可說是集大成之作，運用Adidas所有全新科技包括Boost緩震技術、Primeknit編織鞋面、Torsion System抗扭轉系統以及德國馬牌（Continental）輪胎大底製成，並且當年才剛發布首款Yeezy Boost 350的肯爺（Kanye West）也有上腳，因此該配色便具有相當高的價值。

▲Adidas Ultra Boost 1.0「Triple White」在當年是集大成之作。（圖／翻攝自Adidas）







▲以Boost緩震技術、Primeknit編織鞋面以及Torsion System抗扭轉系統製成。（圖／翻攝自Adidas）

在 Instagram 查看這則貼文 Foot District（@footdistrict）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 5 日 上午 3:59 張貼

Adidas Ultra Boost 1.0「Triple White」預計將在5／17於Foot District等指定專賣店發售，定價為美金180元（約台幣5,400元）。

隨著Adidas發布Ultra Boost 1.0回歸的消息，Nike也不甘示弱表示，Nike Flyknit Trainer「Oreo」即將在近日上市，這也是繼2018年後的首次復刻。該鞋款採用輕量透氣的 Flyknit鞋面製成，其外型俐落且配色帥氣，是不少名人的心頭好，就連轉投Adidas陣營前的肯爺也相當喜愛，如今Nike再次將經典拿出來販售，必定又會引起一場搶鞋大戰。

▲Nike Flyknit Trainer Oreo已經多次回歸市面。（圖／翻攝自Nike）







▲原為慢跑鞋，但因外型俐落被當成休閒鞋著用。（圖／翻攝自Nike）

Nike Flyknit Trainer「Oreo」原訂在5／17發售，但Nike將發售資訊移除，因此預計會在近期上市，定價未定。

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