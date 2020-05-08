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香港第一名模周汶錡不曬腥夫　戴母親節項鍊美照由Q兒掌鏡　

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▲▼ 周汶錡 。（圖／kathychow520 IG）

▲周汶錡戴上QQM Jewellery送的母親節項鍊，由兒子掌鏡拍美照。（圖／翻攝kathychow520 IG，以下同）
 

記者陳雅韻／綜合報導

45歲的「香港第一名模」周汶錡於母親節前夕，戴上任達華的名模老婆琦琦創立的珠寶品牌QQM Jewellery特製母親節項鍊，並由4歲長子Jacques親手為她拍美照，她開心表示：「這對我來說別具意義！」她再分享兩個兒子急著吃母親節蛋糕的模樣，萌樣超級吸睛。

▲▼ 周汶錡 。（圖／kathychow520 IG）

▲由任達華名模老婆琦琦創立的QQM Jewellery，特製母親節版項鍊。
 

周汶錡與法籍老公Julien Lepeu結婚8年，3月初男方被拍到在沙灘茶座激吻外籍女子，二度出軌讓她臉上無光，雖然藉著小兒子Avner慶生會發IG表示相信愛會改善夫妻關係，暗示原諒出軌的老公，但過往總愛曬夫妻甜蜜照的她，近期IG不見老公蹤影，她只po兩個混血兒子的動態，顯示有子萬事足的幸福感。

▲▼ 周汶錡 。（圖／kathychow520 IG）▲▼ 周汶錡 。（圖／kathychow520 IG）

▲周汶錡4歲長子Jacques（左）與3歲小兒子Avner迫不及待品嘗母親節蛋糕。

長子Jacques親自掌鏡，為周汶錡拍下佩戴QQM特製版母親節項鍊的照片，深具紀念意義的項鍊為雙層設計，上層為「Mama」字樣，下層則是閃亮小星星，港星李嘉欣也收到同款設計。周汶錡還分享Jacques唱著《世上只有媽媽好》並準備吃母親節蛋糕的影片，小兒子Avner則迫不及待以英文問「我可以吃蛋糕嗎」？

關鍵字：

周汶錡, QQM, 母親節
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