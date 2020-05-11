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別讓鬆垮紋路毀了身材！好萊塢女星最愛「瘦身神霜」推薦

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▲▼好萊塢女星瘋搶的「瘦身神霜」推薦 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲好的瘦身霜神助攻，幫你維持窈窕身材。（圖／翻攝自IG/Augustinusbader）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天即將來臨，懷念以前能自信穿上比基尼、大秀身材嗎? 緊緻的手臂、大腿、緊翹的臀部就是年輕的象徵。和臉部肌膚一樣，身體肌膚會隨著時間老化，除了維持運動習慣、飲食控制之外，擁有一罐瘦身神霜絕對必須。

隨著年齡增長，膠原蛋白和彈性蛋白流失，腹部、臀部周圍的肌膚，以及手臂都會變得不再緊實，除了運動，也建議塗抹有緊緻效果的身體產品幫忙。告別以往刻板黏膩不適感受，新一代身體抗老霜多半清爽不黏膩，即便是夏季使用也沒負擔。

▲▼好萊塢女星瘋搶的「瘦身神霜」推薦 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Augustinus Bader 全能賦活身體潤膚霜，170ml，5,690元。

由德國科學家奧古斯汀·巴德教授精心研發，能有效淡褪身體紋路，達到緊實彈潤；搭配巴西蘆莉草油、乳木果油，長效舒緩滋潤乾燥肌膚，使肌膚觸感絲滑柔軟，看起來更光滑緊緻。

▲▼好萊塢女星瘋搶的「瘦身神霜」推薦 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Sisley 抗皺活膚御緻美體精華，150ml，9900元。

訴求緊緻和抗衰老 ，不僅撫平細紋，腹部、臀部周圍的肌膚，手臂也變得更加彈力。內含有效的活性成分，絲滑質地與香氣讓每天的保養時刻都是愉悅的享受。

▲▼好萊塢女星瘋搶的「瘦身神霜」推薦 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲RéVive 4D緊膚美體霜，192ml，7,000元。

首創獨家緊膚彈力配方，能精準偵測並解決肌膚惱人問題如乾燥粗糙、鬆垮凹陷等，擁有D細緻平滑、緊緻拉提、保濕防禦、淡斑亮白等四大功效，就像身體擦的活膚霜。一瓶神霜讓保養一次到位，讓你擁有煥然新生的美麗肌膚。

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關鍵字：

瘦身, 緊緻, 身體, 乳霜, 精華, 推薦, 身體保養
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