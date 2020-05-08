「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」　阿嬌3句離婚台詞讓人心碎

編輯／Ann 圖／翻攝自阿嬌IG

女星阿嬌（鍾欣潼）認了與老公賴弘國已在今年（3月）簽字離婚，短短14個月夫妻情草草收場，其實阿嬌走過許多風波，一直被外界認為情路坎坷，她曾說過：「太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事。」如今閃電離婚，字裡行間都令人惋惜。

太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事

阿嬌正是因為在年輕時的感情中受過傷，才認為太年輕就遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事；但是處處小心翼翼的她卻忘記了，到了適婚年齡也未必能遇到自己覺得對的人，其實對與不對和年齡無關，只是種種附加條件讓愛情變得複雜許多。

兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言

阿嬌遇到賴弘國兩個月就決定結婚，她敢愛敢恨的個性和外表小女人形象落差很大，尤其是在婚後，賴弘國打出長文為婚姻護航，對比阿嬌卻只寫下簡短幾行字，「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言。」現在看來相當灑脫，或許和阿嬌經歷的風風雨雨有關，是傷痕讓她快速成長，愛或不愛就在一念之間。

對不起，以為婚後會慢慢愛上你

賴弘國親自訴說離婚的經歷，兩人婚前就變色卻執意結婚，阿嬌一句「對不起，以為婚後會慢慢愛上你」更是讓人心碎，事實上她渴望婚姻早就不是秘密，就和一般女孩一樣，期望遇到對的人結婚生子，不過也正是因為在感情中總是受傷，讓她變得過度渴望愛情，以為結了婚就能得到愛，卻再一次失望。

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