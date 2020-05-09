昆凌自曝混血感美瞳的秘密　個人彩片品牌未上市就引發熱議　

▲昆凌在IG上秀出自己的手繪圖和自創彩片品牌引發熱議。（圖／翻攝昆凌IG）



記者張毓容／台北報導

人氣女星昆凌憑著精緻混血臉孔和甜姐兒氣質動吸粉無數，除了演藝事業風風火火，其自創的服飾品牌也大受歡迎，成為女藝人賣衣的成功代表。而她近日又在IG秀出照片曝光自己即將推出彩拋隱眼品牌「QUINLIVAN 」，分享自己的美瞳時尚哲學，搭配可愛吸睛的粉嫩包裝，還沒上市就先引發眾多粉絲關注。

在 Instagram 查看這則貼文 Jen Wu（@hannah_quinlivan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 上午 2:02 張貼

▲昆凌平時也常配戴彩色隱眼，很能了解許多人對於選色和配戴上的困擾。（圖／品牌提供）

繼服飾品牌「JENDES」後，昆凌再度自創品牌「QUINLIVAN」跨足隱形眼鏡，身為品牌創辦人的昆凌表示自己一直有配戴彩拋片的習慣，很了解大家在選色、配戴上的困難。因此特別找來日本專業團隊研發，以一種顏色搭配一種花紋，打造出不同一般彩色隱形眼鏡的「微美瞳」，無論在舒適度或色澤和諧度皆符合亞洲人眼球弧度與深瞳色，致力於改善許多美瞳片過度放大造成的露白問題及過度顯色的問題，以優雅高貴的時尚風格呈現出更自然的美瞳效果。

除了打造自然時尚的色彩圖案，「QUINLIVAN」也沒有忽視配戴舒適度，有專業團隊把關，使用Hefilcon A材質，親水性 HEMA材質幫助鏡片保持親水特性，讓鏡片舒適更有感。另外添加抗 UV 材質，可有效阻隔 UVA 達 50%、UVB 達 95%以上，強化邊角曲度設計，圓潤弧度輕柔又降低配戴時的異物感。

▲「QUINLIVAN」預計將於5月底陸續推出完整9色。（圖／品牌提供）

「QUINLIVAN」將於5/27先推出第一波6款顏色，之後會再陸續推出另外3款色選，完整第一代9種色選，從自然的灰黑色、深棕色到較明亮搶眼的粉棕色、藍灰色、灰霧綠、銀灰色等都有，而且包裝也以每一款彩片的相近色系打造，不僅一眼就能看出色選，簡約時髦的粉嫩色設計也讓人愛不釋手。

►昆凌年年搶收藏！DELVAUX年度限量款名字就叫「吸睛包」



►一招變美／昆凌當媽後更美！4招養出人魚線完美體態和發亮少女肌



►藍色蕾絲花紋美翻天！JILL STUART竟出隱形眼鏡放大片