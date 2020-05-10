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不當去角質小心變成敏弱肌！注意3大關鍵　肌膚滑嫩透亮不受傷

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▲去角質3大重點。（圖／翻攝IG）

▲掌握去角質3大關鍵就不用怕傷害肌膚。（圖／翻攝IG@aoihamada、@wasobeauty）

記者張毓容／台北報導

當皮膚代謝不佳、累積過多老廢角質時，肌膚會變得粗糙、暗沈，甚至導致閉鎖型粉刺產生，適時、合理地去角質，能幫助角質代謝，恢復柔嫩透亮狀態。但皮膚科醫師曾德朋提醒，若是不當去角質容易造成角質受損，更會使肌膚變得敏感脆弱，所以快把以下3大關鍵學起來，溫和去角質也不傷肌膚。

▲去角質3大重點。（圖／翻攝IG）

▲多久去一次角質要是個人膚質和肌膚而定。（圖／翻攝IG@aoihamada）

1.去角質頻率要依膚質膚況調整

去角質頻率應依照個人膚質和肌膚狀況做調整，通常一周可執行一次，但還是要視當時的皮膚狀況而定，且若想要更深層的煥膚去角質，建議可找專業的皮膚科醫師操作。

2.物理性或化學性去角質都OK

常見的去角質保養包括物理性去角質，像是磨砂膏等含顆粒的去角質產品，與化學性去角質，含果酸或水楊酸的保養品，可視個人肌膚狀況和喜好自行選擇使用，但不論是哪種去角質方式，過於頻繁都可能對肌膚造成傷害。

另外，建議不要使用以塑膠微粒製成的去角質產品，不僅會對環境造成傷害，也會不當破壞皮膚角質。

▲去角質3大重點。（圖／翻攝IG）

▲肌膚特別敏感或有狀況時要停止去角質，也要避免使用有添加顆粒的洗面乳。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

3.肌膚敏弱時要停止去角質

平時做好清潔及適度去角質，可避免毛孔堵塞亦可改善膚質，讓表皮細胞穩定。但當肌膚特別敏感時，不宜過度清洗或過於用力摩擦皮膚，容易使皮膚角質受損加劇，所以除了需暫時停止去角質外，建議也不要使用含有過多顆粒型的洗面乳。

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