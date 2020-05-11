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彩妝師私藏超強5招防脫妝密技　夏季出油、戴口罩都不怕

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▲夏季防脫妝5招。（圖／翻攝IG）

▲炎熱夏季加上戴口罩，讓持妝困難度直線上升。（圖／翻攝IG@goodal_official、@777sara_）

記者張毓容／台北報導

高溫悶熱的夏季即將來臨，除了粉刺毛孔讓人頭痛，還有女生最討厭的脫妝問題，尤其現在為了防疫還得長時間戴口罩，對於持妝度考驗真的太嚴苛。快把以下這5招彩妝師都在用的超強持妝祕技學起來，就算是油皮星人也不用再怕夏日融妝、斑駁變成小花臉。

▲夏季防脫妝5招。（圖／翻攝IG）

▲妝前保養很重要，油性肌也不能忽略。（圖／翻攝IG@cliniquekorea）

1.妝前保濕要做好

有些人因為怕出油、怕脫妝，妝前不敢擦保養，洗完臉直接上粉底，肌膚缺水的情況下，不僅容易卡粉浮粉，還會因肌膚缺水反而分泌更多油脂，脫妝更嚴重。做好妝前保濕，幫助肌膚維持油水平衡狀態，才是維持妝感的正確方式。

2.壓掉多餘油份或保養品

有時候脫妝不是底妝品不好，而是妝前使用的護膚品太油膩或是用量過多。所以上妝前請先檢查一下肌膚表面是否太過滋潤，以面紙輕壓掉臉上多餘油分或過多無法吸收的保養品，就能避免底妝油膩的問題。

▲夏季防脫妝5招。（圖／翻攝IG）

▲薄透底妝不僅能降低脫妝危機，也比較舒適透氣，不易悶痘。（圖／翻攝IG@jnnn2）

3.避免底妝過量或多層疊加

強調長效持妝、控油的底妝，大多質地較厚重，疊加多層悶住肌膚不易散熱，加上高溫氣候下肌膚水分會快速流失，更容易油水不平衡導致出油。不少知名彩妝師都說過「越薄透的妝越不容易脫妝」，因此底妝要挑選油脂含量不過高，輕盈又透氣的質地，且要注意使用量切勿過多。

4.美妝蛋或海綿輕拍按壓

底妝工具好多種，粉底刷、美妝蛋、海綿等，到底用什麼上底妝全依個人習慣和想要的妝效而定，沒有哪個比較好或比較差。但若想提升底妝持妝度，上完底妝多加一步：用海綿或美妝蛋輕拍點壓全臉，可帶走多餘粉量並幫助底妝更服貼，提升持妝力。

▲夏季防脫妝5招。（圖／翻攝IG）

▲從韓國紅起來的「三明治定妝法」，定妝效果備受肯定。（圖／翻攝IG@rimi_channel）

5.蜜粉＋定妝噴霧

想提升底妝持久力，怎麼能少了有定妝功能的蜜粉和這幾年來越來越火的定妝噴霧。完妝後可依個人習慣選擇單用蜜粉或定妝噴霧，出油、脫妝情況嚴重或需要更強持妝力的人，可將兩者混合使用做「三明治定妝法」，就算戴口罩都不怕。

►人氣彩妝師教自然薄透底妝4大關鍵　粉底用量竟會影響持妝度

►韓網票選最好用定妝噴霧Top 5　第一名被讚持久力太強，卸妝要仔細

►脫妝別都怪出油！原來都是因為做錯「3件事」

關鍵字：

美妝, 彩妝, 技巧, 秘訣, 夏季, 夏天, 脫妝, 出油, 斑駁, 底妝, 持妝, 持久度, 定妝, 定妝噴霧, 蜜粉
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