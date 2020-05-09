LOEWE美人魚水壺好優雅！再把海洋生物變夯包　幻想到西班牙小島度假

▲LOEWE的Paula’s Ibiza系列有許多鮮豔印花、有趣的動物造型。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

換上一身悠閒裝扮，幻想度假、心情飛揚。LOEWE每年夏季的Paula’s Ibiza系列登場，2020年充滿海灘歡樂氛圍，海豚、鯊魚、章魚一一現身，變成的包包、吊飾，模樣可愛，好想把每一隻都帶回家，系列中甚至還有水壺、瑜伽墊，就算離西班牙小島超過1萬公里遠，帶著這些動物照樣有好心情，今年夏天的夯包絕對是它們。

▲美人魚圖案水壺8,100元、大象手機殼19,000元。（圖／品牌提供，以下同）

▲粉色海豚造型小牛皮肩背包52,000元、藍色海豚零錢包吊飾16,000元。



▲章魚造型肩背包，運用小牛皮拼接酒椰葉，34,000元。



▲Paula’s Ibiza系列，運用了許多螢光色調。

2020的Paula’s Ibiza系列，以地中海西端的西班牙巴利阿里群島為靈感，90年代次文化貫穿其間，盾牌、紮染、睡蓮、美人魚、夜店宣傳海報是重要元素，海島歡愉的氣氛、縱情與放任的態度，被揉進服裝和配件裡。拼接隨處可見，可以是不同顏色的紮染，或是不同形式的睡蓮，讓一切變得更加活潑有趣。

▲Paula’s Ibiza系列充滿歡愉享樂氣氛。



▲睡蓮圖案漁夫帽，各16,000元。



▲鯊魚造型大提包，44,000元。



▲鯨魚造型小牛皮肩背包48,000元、海魚造型草編包36,000元。

看似隨興寫意的樣貌，其實是講究細節才能得到的效果，洋裝下方打個結、不規則的垂墜裙襬、T恤的流蘇等等，讓造型絕不拘泥，一件以每年在美國內華達州舉辦的「火人祭」（Burning Man）為靈感，所設計的3D紗織衫，是LOEWE創意總監Jonathan Anderson最喜愛的，火人祭突破生活框架，可以說是藝術活動也可以說是每年為期一周的超大派對，說明了PAULA’S IBIZA系列要傳達的不只是夏日海邊、沙灘假期，也有丟開包袱、重新找到方向的心境。

▲3D紗織衫是創意總監Jonathan Anderson最喜愛的設計，25,000元。



▲洋裝上的珠飾，用易開罐的拉環製成，162,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲美人魚短袖T恤，16,000元。



▲睡蓮紮染拼接T恤19,000元、夜店海報印花襯衫21,000元。

已經成為當家作品的大象包，印上蓮花圖案俏麗可愛，章魚小包以皮革與編織酒椰葉結合，除了各種逗趣小動物的包包，還有很多驚喜小物，裝飾著貝殼的髮箍，戴上就有在海邊散步的浪漫，與瑞士百年品牌SIGG合作的水壺，皮革提把更顯優雅，放在草編包裡，該來趟說走就走的野餐。

▲粉色小牛皮大象肩背包，52,000元。

▲水母、河豚造型吊飾，各6,000元。



▲瑜伽墊，16,000元。





新冠肺炎（COVID-19）疫情讓全球低迷，Jonathan Anderson表示，「我明白這絕非推出產品的最佳時機，但此系列是LOEWE工匠經過一段時間準備的心血結晶，作品充滿活力與樂天氣韻，且反映了工藝的強韌生命力。」他也表示希望透過繽紛色彩、活力十足的系列，能振奮大家的心情，「抱著希望，並期待在逆境中看到曙光。」

▲閒適又很有態度，是Paula’s Ibiza系列迷人之處。

▲酒椰葉草高跟鞋27,000元、螢光黃綁帶草編鞋23,000元。

【同場加映】

LOEWE

編織包是夏日必備，LOEWE的Paula’s Ibiza系列中，運用多種不同的天然纖維，例如蘆葦、象草等，每個都由工匠手工編織製成，更有溫度。



▲LOEWE拉菲草肩背包，24,000元。



▲LOEWE Square Basket系列天然蘆葦肩背包20,000元，吊飾各6,000元。

CELINE

CELINE的Raffia Basket草編包與藤編包，靈感來自英國女星珍柏金（Jane Birkin）穿著白色T恤、喇叭牛仔褲、拎著草編包的隨興裝束。

▲CELINE Big Bag Bucket小牛皮袖珍型草編提包，40,500元



▲CELINE Basket Triomphe標誌中型草編包，17,500元。

PRADA

充滿春夏氣氛的草編包與皮革結合，加入粗繩更有寫意感，印花帆布與藤編搭配，則讓水桶包注入甜美。

▲PRADA草編包以皮革及粗繩裝飾，43,000元。



▲PRADA Plage藤編印花帆布水桶包，43,000元。