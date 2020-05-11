學女星私房保養術！簡嫚書愛「油霜混用」，多一步讓肌膚透出光

▲簡嫚書薄透底妝擋不住肌膚好質感。（圖／翻攝自FB/簡嫚書 JianManshu）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隨著夏季到來，濕熱氣候又加上強烈日曬，使肌膚備受考驗。女星們總有法寶讓自己以完美膚況現身，學女星保養一招，不僅看不出實際年齡，肌膚亮的和什麼一樣。

現代人時常有「年紀到了才需要抗老」的錯誤迷思，但是造成肌膚老化因子卻無所不在，提前掌握肌齡才是肌膚的致勝關鍵，保養必須超前部署，清潔、保濕和預防老化的保養觀念，缺一不可。

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生完二寶的簡嫚書，肌膚更是高標之上，她分享平常做好清潔後，選擇適合自己膚質保養品，搭配按摩促進吸收。因為膚質屬中性偏乾，所以即便夏季也會選擇油霜混合保養品。

通常霜會使用10元大小，搭配2滴油，會依每天的膚況需求來調整，全臉、頸部按摩後，再用沾有化妝水的化妝棉，輕微擦拭臉部尚未吸收的保養品。

▲鬼鬼一向以好膚質自豪。（圖／翻攝自FB/鬼鬼 吳映潔）

擁有少女外貌的鬼鬼，對於保養很認真，毛孔粗大、臉上摸起來有顆粒感她完全零容忍，除了日常基礎的保濕，睡前敷面膜是她的護膚小技巧，隔天肌膚能感受平滑水嫩，尤其是有重要工作，一定要有面膜才安心。

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無論工作到多晚，卸妝後最重視的就是保濕，而敷保濕面膜是最速效讓肌膚吸飽水分方式，藉由面膜的密封傳導，亮澤感立刻就能感受到。

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