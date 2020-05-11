KitKat限定海鹽口味超Q包裝藏暖心意涵　吃完垃圾還能化身逼真小海龜

編輯／JJ 圖／翻攝自KitKat官網、Calbee

如果你是零食、巧克控，那麼對「KitKat巧克力」絕對不陌生，是許多人到日本遊玩的伴手禮首選之一，相信也是不少人防疫時期窩在家中的必備糧食，可見巧克力威化餅乾的魅力令人難以抵擋。然而近期KitKat於日本地區推出了期間限定「Ocean Salt」海鹽口味特別包裝活動，用可愛的海洋生物來倡導零垃圾、海洋保育等概念。

這次推出的「Ocean Salt」海鹽口味與限定包裝是由KitKat與財團法人Zerowaste Japan一起合力推動，以海洋生物為包裝圖案主題，包括海龜、企鵝、水母、鯨魚⋯⋯等等，搭配天空藍與櫻花粉色勾勒出的溫暖海域當作背景，非常有夏日氣息。只要每販售一個此系列巧克力，KetKat便會捐出10日圓，用以支持「Zerowaste Japan」組織以及「零垃圾」計畫，也藉此機會呼籲人們正視海洋塑膠廢棄物的問題，讓大家都能為維護這些可愛動物的生存環境盡一份心力。

利用特殊的紙質外包裝，並且鼓勵消費者吃完不要馬上丟，可以將包裝紙剪開，摺成可愛的小動物，配合這次的海洋生物主題，KitKat也特別在官網上教大家如何用巧克力包裝紙摺出海龜、海豹、海豚還有魟魚，詳細的解說每一個步驟，讓吃巧克力變得更加有趣，同時還能友善海洋生態。

▲官網摺紙教學。



日本的零食真的非常有魔力，只要有「限定」兩個字，就會讓人瞬間失去理智，除了KitKat巧克力是去日本時必買的零食之外，日本洋芋片大廠Calbee（卡樂比）也是清單中常客，早先推出了限定版「三倍厚」鹽味洋芋片，僅於長野和新潟地區販售，日前則宣布將陸續擴大到全日本地區，第一波從東京為主的關東地區搶先開放販售。比一般洋芋片厚了三倍，更能吃到馬鈴薯的原味，口感外酥內軟，香氣爆棚，預計2020年底前在日本全國上架開賣。

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