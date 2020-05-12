美侖飯店下殺2700元！到花蓮看美景、逛東大門夜市　來場閨密小旅行

▲快來花蓮淨土，來場身心放鬆的小旅遊。（圖／翻攝自花蓮美侖飯店FB，以下同）

文 / T編

疫情讓出國旅遊成了奢求，想散心不妨就往花蓮進攻吧！趁著人少，火車票訂了說走就走，漫步太魯閣、出海賞鯨豚、夜晚晃到東大門夜市吃吃喝喝不是夢，現在住宿下殺見骨，現在不去更待何時，購物平台「Her和她」推出花蓮美侖飯店精緻雙人房二天一夜住宿券，原價6280元，下殺2700元，還含早餐相當划算。

▲光是飯店內造景就值回票價。

▲花蓮美侖飯店精緻雙人房二天一夜住宿券 （電子票券含早餐），原價6,280元，特價2,700元。點我購買。



美侖飯店，是花蓮當地第一家國際型度假飯店，有廣闊的綠地、泳池與自然美景，光是待在飯店就讓人心境放鬆。飯店位置恰巧在市中心，通往山水美景交通都十分便利。

▲飯店前往東大門夜市也很方便。（圖／花蓮縣政府提供）

無論是風景宜人的太魯閣、七星潭，和集結許多美食伴手禮的花蓮市區，美侖飯店堪稱的花蓮之旅的最佳起點。觀光客來花蓮必去朝聖的東大門也是也在不遠處。

▲住美侖也能擁有濃濃度假風。

定位為國際度假飯店，飯店中的設備一應俱全，舉凡SPA、各式運動設備，包括單車步道、室內壁球場、攀岩場、健身房等設施，更標榜不用外出就能享受購物樂趣，從原住民手工小物，到故宮人氣商品，以及美味在地小點…等，讓你一次購足花蓮的獨特氣味。

為了滿足親子客層需求，除了設有兒童遊戲室外，小朋友還能當小小賽車手，體驗極速的樂趣，大廳更有一座高達三層樓的透明溜滑梯，完全滿足孩子想遊樂的心。

▲飯店大廳的全透明溜滑梯，有7.2米高、460度旋轉，相當刺激。

▲花蓮美侖飯店精緻雙人房二天一夜住宿券 （電子票券含早餐），原價6,280元，特價2,700元。點我購買。

以自然美景為本，用在地文化提味，美侖飯店可說是花蓮住宿首選，精緻客房每房均有大觀景窗，一眼網去盡是遼闊視野。12坪大的挑高舒適空間，明亮舒適的內部空間，出外度假就是要這麼輕鬆自在。