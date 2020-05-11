王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物

▲王陽明（左）與蔡詩芸婚前、婚後放閃無極限。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

「寵妻魔人」王陽明（Sunny）又出招了！每逢重要節日，他總不忘獻上大禮寵愛老婆蔡詩芸，昨母親節也不例外，為她覓得AP（Audemars Piguet，愛彼表）百萬元的皇家橡樹系列鏤空金錶，夫妻倆成雙的名錶再添一對，放閃功力一流的兩人，升格當爸媽後功力不減反增。

▲王陽明送蔡詩芸AP皇家橡樹系列鏤空金錶當母親節禮物，夫妻倆同戴對錶。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）



去年底升格當媽媽的蔡詩芸，昨先於IG分享與漂亮媽媽、女兒Katiya三代同框的溫馨畫面，限時動態則秀出送給自己的母親節禮物，添購了68,000元的Tiffany Hardwear 鍊結設計純銀項鍊，但語帶玄機標註「你們一定想知道Sunny送我什麼」。

▲蔡詩芸（右）與媽媽、女兒Katiya三代同框，畫面溫馨。（圖／翻攝dizzydizzo IG）

果然不久後王陽明公布答案，今年母親節送給蔡詩芸的大禮，是經過外部加工裝飾、不在原廠保固範圍內的AP皇家橡樹鏤空金錶，這已是他今年送給老婆的第二只AP錶，上一只是今年情人節獻上的566,000元皇家橡樹石英鑽錶，寵妻毫不手軟。

▲蔡詩芸為自己添購的母親節禮物是Tiffany Hardwear純銀項鍊，68,000元。（圖／翻攝dizzydizzo IG）